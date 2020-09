Detectados 53 positivos entre los trabajadores del matadero de Sabadell

53 trabajadores de la empresa Maper Carns, que trabajan en el matadero de Sabadell, han dado positivo por coronavirus. Según el Ayuntamiento, Salut los informó este martes de que después de detectar tres positivos, y como marca el protocolo, se hicieron las pruebas PCR al resto de la plantilla detectando 43 positivos más cuando todavía había 35 trabajadores esperando los resultados. Una cifra de positivos a, en estos momentos y según apunta CCOO, ya se eleva a 53.

El sindicato asegura que los 53 positivos han obligado a paralizar la actividad en el matadero porque no se están matando animales. También denuncian que se haya llegado a esta situación porque Maper Carns ha incumplido sistemáticamente las medidas de seguridad desde el inicio de la pandemia.



Pese a que la dirección del matadero no ha confirmado el cierre del equipamiento, CCOO asegura que ha tenido que parar la actividad porque no se están matando ni terneros ni corderos y el medio centenar de trabajadores restantes "no tienen nada que hacer"

CCOO denuncia que la empresa Maper Carns no ha llevado a cabo ningún protocolo preventivo ni tampoco ha aplicado las medidas de seguridad necesarias ante la situación de pandemia, poniendo en riesgo la seguridad y la salud de sus trabajadores. Asegura que no ha tomado ningún tipo de medida en los espacios comunes, comedor y vestuarios, para mantener la distancia social, una situación que ha derivado en los contagios.

Ante este escenario, CCOO anuncia que emprenderá las acciones sindicales y legales oportunas para evitar que esta situación se repita y fuerza a la empresa a cumplir con las medidas de seguridad y salud que la ley prevé.

A principios de julio, CCOO ya presentó una denuncia contra Maper Carns a la Inspecció de Treball porque la empresa estaba obligando a la plantilla a compartir algunos equipos de protección individuales (concretamente los cascos, arneses y gafas de protección), así como por incumplir algunos aspectos del convenio, y se hicieron tres jornadas de huelga.

El sindicato señala que después de las movilizaciones la empresa dio a los trabajadores los equipos de protección individual, pero que siguió sin establecer protocolos de seguridad en las zonas comunes como los comedres, los vestuarios o la zona de entrada.