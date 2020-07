El desprecio del independentismo a Juan Marsé por escribir en castellano

Para entender los que pasa en Cataluña, valga el ejemplo de la muerte del gran escritor Juan Marsé. Al autor de "Últimas tardes con Teresa" o "Rabos de Lagartiga", entre otras obras maestras, una parte del independentismo no le perdona que toda su excelsa obra fuera en castellano. Y para su marco mental de las cosas, esto le excluye de ser considerado un escritor catalán. Un seguimiento por las redes sociales del independentismo más puro y asusta por el desprecio a una de los grandes escritores en lengua castellana del mundo. Así el tuitero Jaume Nolla escribe" ha muerto un escritor español que vivia en nuestra casa y que tenía la desfachatez de retratar su realidad haciéndola pasar por la realidad general del país. Además era tan obtuso que atacó a la lengua catalana, menospreciándola siempre. Dios no haya perdonado, yo no"

És mort un escriptor espanyol que vivia a casa nostra i que tenia les penques de retratar la seva realitat fent-la passar per ser la realitat general del país.

A més, era tan barrut que va atacar sempre la llengua catalana, menyspreant-la tothora. Déu l'hagi perdonat. Jo no. — Jaume Nolla i Martí �� (@JaumeNollaiMart) July 19, 2020

Este es un ejemplo más de centenares de comentarios ofensivos contra la figura y el legado de Marsé, con un objetivo claro. Propagar que no era un escritor catalán y difundir falsamente que atacó a la lengua catalana. El tuitero@007JORDI13 va incluso más allá y en un comentario deleznable ha lamentado "que su muerte hubiera tardado tanto".

La enorme figura y legado de Marsé, que supera el tiempo y entra en el terreno de los clásicos, tendría que ser recordada en calles, plazas y equipamientos culturales para las nuevas generaciones de lectores. Depende la Generalitat mantener vivo su recuerdo o esconder su escritura, pero sus libros siempre quedaran para describir con brillantez la Barcelona de los años 50 y 60.