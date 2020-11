"No hay paro, no hay mercado laboral disponible" reconocen en Salut en sus intentos de reforzar el sistema sanitario en esta segunda ola del coronavirus. Con un personal al límite y exhausto en los Centros de Atención Primaria y en los hospitales, la Conselleria busca alternativas para reforzar sus plantillas médicas ante el avance del coronavirus. Se permite la contratación de estudiantes de último curso en Medicina y Enfermería, se homologan títulos médicos del extranjero y se reactivan las reincorporaciones de médicos jubilados menores de 70 años, que trataran patologías no covid, para incrementar plantillas y aliviar de trabajo a los facultativos. Es la única solución que permite el vacío mercado laboral

¿Por qué se ha llegado a esta situación?; se preguntan los ciudadanos. Primero por la propia imprevisibilidad de la pandemia y su dureza a nivel mundial y después a nivel más local por años de recortes continuados que han debilitado las plantillas de la sanidad pública. Para el Sindicato Médico Catalán (SIMECAT), la Generalitat en esta último decenio tenía otras prioridades políticas, como impulsar el movimiento independentista, y ha recortado en lo básico. El gran recorte llegó con la presidencia de Artur Mas, en 2010 el gasto sanitario real en Cataluña había sido de 10.229 millones de euros. El presupuesto sanitario en 2014 fue de 8.874 millones, con una perdida de 1.525 millones de euros para la sanidad pública catalana y un recorte del 8,6%. Con la recuperación económica, los presupuestos en Sanidad aumentaron, en 2018 fue de 10.282 millones, pero el agujero había sido tan grande que solo se pudo igualar el presupuesto al de los niveles previos de la crisis económica, sin tener capacidad de mejora.

El Doctor Álex Ramos apunta al desmesurado gasto de la Generalitat en impulsar el clima político necesario para sus objetivos independentistas" se han gastado una infinidad de dinero con el tema independentista y el procés, que ahora más que nunca vemos con más razón que se han gastado el dinero en lo que no tocaba" denuncia en la Cadena Cope el Secretario General del sindicato médico no nacionalista SIMECAT.

Pero a parte del recorte general en salud, se añade que Cataluña es la Comunidad Autónoma con mayor perdida de facultativos en estos últimos años. Según los datos de la Organización Médica Colegial (OMC), 1.383 médicos han realizado una petición formal para marcharse de Cataluña en estos dos últimos años. En 2018, fueron 792 y al año pasado fueron 591 peticiones de marcha. Para Álex Ramos las causas de esta huida son claras" para médicos que han aprobado el MIR, llegar a Cataluña y tenerse que encontrar toda esta dinámica del procés independentista pues se encuentra incómodo, y se encima están mal pagados y tiene limitaciones, pues supongo que dan portazo y es lamentable".

Con una casuística variada, la realidad es la falta de médicos y enfermeras reconocida por todos y que agrava la tensión hospitalaria que se sufre por los efectos de la pandemia