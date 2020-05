Uno de los datos más interesantes del confinamiento, era la actividad delictiva. Era un escenario inédito por qué los delincuentes necesitan la calle y desplazarse para cometer atracos y otras fechorías y los números han confirmado este axioma. En cambio en estas últimas semanas, en plena desescalada en muchos territorios, los delitos repuntan pero todavía están lejos, un 50% menos, de los cometidos en mayo del 2019.

Fuentes de los Mossos han confirmado que el descenso en el estado de alarma hasta el 10 de mayo, es de un 71% respecto al mismo periodo del año anterior(28.700 por 100.925), llegando a una bajada del 80,3% en los días de confinamiento total.

Los delitos aumentan a partir del 11 de mayo, con la flexibilización de la movilidad. Más gente en la calle y se recuperan los delitos, con una media de 821 diarios, y eso que Barcelona y su área metropolitana todavía están en Fase 0.

Uno de los grandes temores al inicio del confinamiento, eran los delitos por violencia machista. Al convivir agresor y víctima en un espacio reducido todas las horas, preocupaba a la policía. A principios de mayo, hubo confusión al atribuir el Gobierno la muerte de una mujer de 48 años en Corbera de Llobregat, como un crimen machista pero la investigación de los Mossos descartó esta posiblidad y atribuyó la muerte a otros factores. En estos momentos continua abierta la investigación por una caída de una mujer de 43 años desde un segundo piso en Mollerussa(Lleida). Los Mossos detuvieron a la pareja sentimental de la mujer, un hombre de 36 años, que quedo en libertad con cargos después de declarar ante el juez. La víctima, que saltó por el balcón porque el hombre la estaba agrediendo, se encuentra hospitalizada en estado grave.

Desde el inicio del confinamiento, las denuncias por violencia de genero han disminuido. Para el inspector Xavier Ribelles, del Área Policial del Segriá(Lleida), donde estas denuncias han bajado un 24%, la causa es " que en muchas ocasiones el agresor y la víctima no viven juntas. Había órdenes de alejamiento que no se cumplían, y el hombre buscaba a la mujer. Al no poder salir a la calle ,estas situaciones no se han producido". Los que si preocupa, son los posibles casos de violencia intrafamiliar, y a pesar que con la desescalada el número de denuncias vuelve a registros similares del año pasado, los Mossos creen que hay muchos casos escondidos y que son el germen de la violencia machista.

Las denuncias por agresión sexual son muy bajas, al desaparecer las agresiones de desconocidos en entornos de ocio.Todas las denunciadas son el ámbito familiar o del circulo de amistades de la víctima.

En cambio el delito que se ha mantenido en los mismos registros, son las estafas por Internet para robar datos de tarjetas de crédito, engaños para hacer transferencias y varios casos de extorsión a personas que fueron amenazadas con difundir imágenes suyas viendo pornografía.

Mientras el delito más común el del hurto, el descenso es significativo, más del 50%, pero los Mossos temen un repunte en las zonas de segundas residencias.No se ha notado un aumento de robos en estas localidades, pero la policía estima que los casos subirán cuando los propietarios puedan acceder a sus viviendas y descubran que han sido robados.

En cuanto a los accidentes de tráfico, se ha registrado un descenso del 40% de muertes en la carretera, una reducción sin precedentes desde que se contabilizan los datos.Así el mes de marzo se cerró con 5 víctimas cuando el año anterior 19 personas perdieron la vida en la carretera.