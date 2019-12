Descontent a les associacions veïnals amb les noves tarifes del transport públic

Les noves tarifes aprovades pel transport públic a Barcelona de cara al proper 2020 continuen sent polèmiques i generant crítiques de ciutadans i associacions. Neix una plataforma contra la nova targeta de transport públic a Barcelona i la seva Àrea Matropolitana. La Confederació d'associacions Veïnals de Catalunya (CONFAVC) veu positiu el nou sistema tarifari,però tambè assenyala “forats negres” . Pels micròfons d'Herrera a Cope Catalunya i Andorra ha passat el president de la CONFAVC ,Jordi Giró, que ha volgut destacar que “Aquestes noves tarifes perjudiquen als usuaris del transport públic freqüents però no diaris”.El dirigent veïnal tambè critica que les persones que no fan 40 viatges al mes són obligades a comprar la T-Casual i aquest titol és més car que la T-10.

Aquest i altres temes pròxims pots trovar cada dia de 12.20 a 13 hores a “Herrera a Cope Catalunya i Andorra”.Les històries més humanes que succeeixen a Catalunya són ampliades amb les veus dels seus protagonistes en les franges locals de la Cadena Cope a Catalunya. Si el teu horari d'escoltar ràdio és a partir de les 13 i fins a les 14 hores no et perdis”Migdia Cope Catalunya i Andorra “.

Un temps de ràdio en directe amb les millors entrevistes musicals dels artistes que triomfen o els escriptors que presenten les seves últimes novetats literàries. No manca mai la ultima hora informativa comptada de forma agil i ràpida .Un avanç de les notícies esportives que s'amplian a les 15.05 hores en “Esports Cope” o el temps i la mobilitat en les carreteres catalanes. Recorda, de 12.20 a 14 hores, escolta Cope Catalunya i Andorra.