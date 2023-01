Desayunar fuera de casa, es un hábito para miles de personas. Tras el ajetreo matinal en casa, es una práctica al alza tomarse la primera comida del día en el bar, en una panadería o restaurante. Según un estudio de la Sociedad Española de Obesidad, realizado en febrero del 2020, semanas antes del cierre por la pandemia, el 77% de la población hacía alguna comida fuera de casa y el desayuno lideraba la estadística, por encima de comidas y cenas. Además, en el 90% de los casos, el desayuno se consumía en locales y solo un 10% se llevaba de casa, un porcentaje que sube mucho en los casos de las comidas.

¿Por qué nos gusta desayunar fuera?, hay un cúmulo de causas; la comodidad, la calidad y la rutina. Teresa admite "es mi momento del día, me gusta el café del bar donde voy cada día, y me da energía para afrontar la jornada". Otros usuarios, como el caso de Ricard, van por otros motivos, "soy de la vieja escuela, me gusta leer la prensa del día en papel con un café con leche y un bocadillo, vengo cada día".

El precio de un café con leche oscila entre el 1,20 euros a los 1,85, y si se añade bollería o un pequeño bocadillo sube entre los 2 los euros y los 3,50. Si cogemos una medía de 2 euros, el gasto mensual para una persona asidua de desayunar fuera de casa alcanza los 60 euros.

Auge de los desayunos de fuerte contenido calóríco

Y en los fines de semana, los denominados desayunos de tenedor están al alza. Jonathan Bueno, promociona en sus redes sociales locales especializados en desayunos de brasa y de fuerte contenido, y defiende "si cada día desayunas pies de cerdo, longaniza, callos y brasa, bueno no puede ser, pero si lo limitas a uno o dos días a la semana, con la sobremesa con los amigos, no creo que sea nada malo para la salud, y más con estos fríos de esta semana". La cultura del desayuno se mantiene y cooge más fuerza, después de los 2 años de restricciones por la pandemia.