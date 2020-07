Desarticulado en Barcelona y Madrid un grupo que pretendía introducir armas de fuego en el mercado negro

La Guardia Civil ha detenido en Barcelona y Madrid cuatro personas y ha investigado otras tres que pretendían introducir armas de fuego en el mercado negro. Los investigados adquirían armas tipo Flobert, que no requieren licencia en algunos países europeos, y las modificaban para hacerlas más lesivas y posteriormente revenderlas. Se les decomisaron decenas de armas y miles de proyectiles. Se les atribuyen los delitos de comercio ilícito de armas, y de tenencia, tráfico y depósito ilícito de armas y munición.

La operación 'Sotalia' se inició el pasado mes de enero cuando, en el transcurso del desarrollo de las competencias exclusivas que ejerce la Guardia Civil en el control integral de las armas y explosivos, se tuvo conocimiento del envío de varios paquetes desde un país de la Unión Europea con destino a Madrid y Barcelona que contenían armas cortas tipo Flobert y munición para las mismas. Además se comprobó que no contaban con las autorizaciones pertinentes y en algunos casos sin que los destinatarios tuvieran las licencias que habilitan la tenencia de estas armas. Por ello, se realizaron varios registros domiciliarios en Barcelona, ​​Esplugues de Llobregat y Madrid, procediendo a la detención de cuatro personas por los supuestos delitos de comercio ilícito de armas, y de tenencia, tráfico y depósito ilícitos de armas y munición. En los registros se intervino un arma detonadora automática aparentemente modificada para hacer fuego real con calibre 9mm, un cargador y munición 9mm, así como cartuchos de 9 mm corto; un arma detonadora aparentemente transformada por ampliación de calibre con cañón de fabricación artesanal desmontado; un arma corta tipo Flobert aparentemente modificada arma de primera categoría, 15 armas cortas tipo Flobert calibre 4 mm, un arma corta calibre 6 mm Flobert, cuatro armas detonadoras, 2.000 unidades de munición de diferentes calibres, 38 armas tipo Berloque y documentación relacionada con la operación.

Los detenidos e investigados demostraban tener un amplio conocimiento en armas y afición a las mismas que no se contempla dentro del perfil de coleccionista. Por ello, se tuvieron indicios de que la intención de estas personas era comercializar las armas adquiridas ya que tenían un precio superior que no estaban registradas.

Normativa de las armas Flobert en España

La comercialización de estas armas está regulada en España al ser consideradas armas de fuego, aunque en otros países de la Unión Europea no están catalogadas como tales, por lo que su control y venta no tienen los mismos estándares de control que en el estado. Las armas Flobert están reguladas en el Reglamento de Armas español, siendo definidas en el artículo 2 como "arma de fuego portátil que utiliza munición de calibre Flobert. Estas armas siempre son de percusión anular y pueden llevar una pequeña carga de pólvora o sólo la carga iniciadora. la energía cinética en boca no puede sobrepasar los cien (100) J para ningún calibre ". Hay algunos países donde estas armas pueden comprarse sin autorización específica, y hay fabricantes que no cumplen con las especificaciones relativas a las cualidades propias de este tipo de armas en España, fabricándose con mayor resistencia, mejores materiales y incluso habiendo sido convertidas de un calibre mayor al estándar Flobert (normalmente 4 o 6 mm). Esto hace que su uso en el mercado negro se haya incrementado en los últimos tiempos, y han sido intervenidas por la Guardia Civil varias de estas armas de fuego transformadas en calibres más letales.

La amenaza de la transformación de armas de fuego en otras calibre y categorías más lesivas es una de las acciones que se enmarcan en la prioridad de la UE en la lucha contra el tráfico ilícito de armas, que se desarrolla mediante la plataforma europea EMPACT Firearms, del que España, y en concreto la Guardia Civil, es responsable a nivel europeo. La importancia de la lucha contra la amenaza de las armas de fuego ha sido relanzada recientemente con la publicación por la Comisión Europea de un plan de acción específico contra el tráfico ilícito de armas, que se engloba en el Agenda de Seguridad Interior para el período 2020 hasta 2025. Además, esta amenaza está identificada también como prioridad a nivel español en la actual Estrategia de lucha contra el crimen organizado ', lo que hace que esta competencia exclusiva de la Guardia Civil sea prioritaria para el cuerpo, por su importancia tanto a nivel estatal como internacional. La operación ha sido desarrollada por agentes pertenecientes a la Jefatura de Armas y Explosivos y Seguridad, con el apoyo de la Intervención de Armas y Explosivos de Barcelona, ​​así como de la Unidad de Seguridad Ciudadana de Madrid y Servicio Cinológico. Se ha llevado a cabo bajo la dirección de la Juez Titular del Juzgado de Instrucción número 23 de Barcelona.