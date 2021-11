Desalojan a dieciocho familias del barrio de Sant Roc de Badalona que ocupaban un bloque desde hace 7 años

Los Mossos d'Esquadra han ejecutado, por orden judicial, el desalojo de dieciocho familias que desde hace siete años ocupaban un bloque propiedad de Solvia en el barrio de Sant Roc de Badalona. El desahucio se ha realizado sin incidentes y la mayoría de afectados se han trasladado a dependencias municipales para ser atendidos por Servicios Sociales. Quince de las dieciocho familias contaban con informes de vulnerabilidad y el Ayuntamiento les ofrecerá una alternativa temporal de alojamiento. Sin embargo, varias fuentes aseguran que el blog era también un foco de problemas de convivencia. Además de menores de edad y personas de avanzada edad con graves problemas de salud, en la comunidad vivirían también personas con perfiles conflictivos.

El concejal de Servicios Sociales de Badalona, David Torrents, afirma que "el acompañamiento" se realizará a las familias vulnerables y recuerda que "no todas lo son". Torrents avisa de que si detrás de algunas ocupaciones hay "otras cosas que no son el derecho a la vivienda, la administración no puede apoyarla".