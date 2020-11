El deporte y los parques, alternativas de los vecinos de las ciudades al confinamiento perimetral

El confinamiento perimetral de municipios el fin de semana ha llevado que mucha gente haya decidido salir a pasear y hacer deporte por las zonas verdes de las ciudades. De este modo, se han convertido en un buen aliado de los vecinos de las ciudades catalanas que, a causa del confinamiento, no han podido marchar de fin de semana.

El buen tiempo también ha favorecido que la gente haya salido a la calle a pesar de las circunstancias de la covid-19. En general, la población cumple las medidas de seguridad y, en el caso de Barcelona, El frente marítimo, por ejemplo, ha registrado una ocupación de un 30% este sábado por la mañana. No obstante, fuentes del consistorio aseguran que no han detectado ninguna incidencia y que el aforo a los parques no se ha desbordado.