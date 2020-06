Graves acusaciones de racismo y una visión diferente según las partes del conflicto. Mientras la activista Nogay Ndiaye se preguntaba ¿ Hay racismo en Lleida?, y denunciaba excusas de hoteles de Lleida para no alojar a 200 temporeros que vienen a trabajar para la campaña agrícola en la ciudad, los hoteles dan otra versión.

El dinero no es un problema por qué el alojamiento lo paga el futbolista del Monaco, Keita Baldé nacido hace 25 años en Arbucies(Girona) que conocedor que hay temporeros durmiendo en las calles de Lleida, quiere ayudar y pagar los hoteles para los trabajadores del campo. Se puso en contacto con Ndiaye para acordar las ayudas pero la activista acusa trabas y excusas de los hoteles de Lleida para negarse a estas reservas " no te dicen que no quieren alojar a 50 negros. Pero las excusas que dan van todas en las misma dirección", añade Ndiaye. La activista reitera que no hay problemas de dinero, por qué el pago esta garantizado e incluso adelantando la cantidad total del alojamiento y alude a las cuestiones racionales la negativa de los hoteles.

Mientras la Federación de Hostelería de Lleida da otra versión. Según los hoteles el pasado viernes recibieron demandas de habitaciones por correo electrónico y todavía no habían respondido, a causa del volumen por personas y tiempo de la reserva, cuando reciben 24 horas después la critica y la acusación de Ndiaye. El gerente de la Federación Ramón Solsona explica en Cope" no sabíamos nada hasta ayer domingo. Hemos comprobado peticiones por correo recibidas el viernes pero no ha dado tiempo para contestarlas. Lamentamos las graves acusaciones que no tienen fundamento. Hay dos hoteles interesados, y todo es fruto de una confusión o que estamos todos un poquito nerviosos por el escenario actual".

El trasfondo de la situación es la presencia de personas sin recursos, que llegan a Lleida con la esperanza de trabajar en el campo, durmiendo por las calles de la ciudad sin ningún control sanitario ni cobertura social. Hoy el Ayuntamiento de Lleida, gobernado por ERC, habilita 122 camas en el pabellón número 3 de Fira de Lleida, con servicio de duchas, destinado para las personas sin techo. Diversas organizaciones y vecinos del Centre Históric de la ciudad lamentan la tardanza del Ayuntamiento en reaccionar, debido que durante todo el mes de mayo centenares de personas han dormido al raso.