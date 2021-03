Denuncian que los techos de la Academia de los Mossos se caen a trozos

La academia dependiente de la Generalitat donde se forman los agentes de los Mossos d'Esquadra y de los cuerpos de policía local de Cataluña, se cae a trozos y deja una imagen lamentable de la conservación de edificio por parte de la Conselleria de Interior, que se encuentra en Mollet del Vallés.

Los sindicatos policiales ya alertaron en los últimos años de la degradación de las instalaciones, pero las últimas lluvias y la consiguiente humedad ha agravado el problema, llegando al punto de poner en riesgo a los alumnos. Goteras, humedades, techos falsos rotos, desprendimientos de trozos de escayola al lado de las taquillas de los alumnos, configuran un paisaje de deterioro extremo de unas instalaciones públicas. La zona más afectada son los vestuarios, donde las humedades se han extendido por las superficies provocando la caída de la pintura y trozos del falso techo, dejando al descubierto la estructura y las vigas del edificio.

El representante del sindicato de Mossos USPAC, Albert Palacios denuncia en la Cadena Cope que la degradación de la zona de vestuarios provocaría que no pudiera superar los informes de seguridad de habitabilidad "ni de salud pública, ni de seguridad, de hecho considero que esta zona tendría que estar precintada y no tener ningún uso" exige Palacios, quien amplía el abandono a aulas con ventanas rotas y una sensación" de abandono total" de los edificios del Instituto de Seguridad Pública de Cataluña. Los alumnos de la academia también critican que el sistema de calefacción no funciona y que en las aulas pasan bastante frío.

Los sindicatos policiales reclaman inversiones urgentes "la degradación es producto del abandono inversor en los últimos años. Es necesario dedicar recursos tanto a la academia como a diversas comisarias que ya acusan el paso del tiempo" amplía Inma Viudes, portavoz del sindicato SAP -FEPOL.

En 1985 se decidió que l'Escola de Policia de Catalunya fuera en Mollet. Las instalaciones aprovecharon el impulso de los Juegos Olímpicos de Barcelona 92 para ser sede de las pruebas de tiro olímpico y poder construir un centro preparado para albergar a las futuras promociones de los Mossos d'Escuadra. Con una superficie de 17 hectáreas hay una decena de edificios e instalaciones deportivas, como pista de atletismo, campos de futbol, polideportivo, galerías de tiro y un circuito de prácticas para los agentes de tráfico. La parte teórica se imparte en la más de 100 aulas que hay en la academia que acoge a los aspirantes de las plantillas de Mossos d'Esquadra, policías locales, policía portuaria, Bombers de la Generalitat, personal de Protección Civil, Agentes Rurales. En la academia también se supervisa a centros y programas formativos del personal de seguridad privada.