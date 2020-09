Denuncian que un Ayuntamiento del PSC evita que ondee y se vea la bandera de España

Un vecino de Sant Just Desvern denuncia que el Ayuntamiento del municipio barcelonés tape deliberadamente la bandera de España. El ciudadano en cuestión ha presentado una instancia al consistorio de la localidad para que se cumpla la ley de banderas y “los ciudadanos que visitan este ayuntamiento puedan ver la bandera de su país libremente”.

El consistorio, supuestamente, ha atado la bandera de España a una barandilla, según el denunciante, se hace para “evitar que ondee", como se puede ver en la imagen adjunta.

También argumenta que se “ha fijado artificialmente” la bandera de esta localidad “para que ni siquiera se vea” la bandera de España.

En Sant Just Desvern el alcalde es del PSC (Josep Perpinyà), que gobierna con Movem Sant Just, una agrupación local de izquierdas, de momento, no ha dado cuenta de lo sucedido en su Ayuntamiento con la rojigualda.

Los socialistas tienen siete regidores y Movem uno. En la oposición están Junts per Catalunya (4 regidores), ERC (3), CUP (1) y un concejal no adscrito, que anteriormente era de Cs.