Denuncian las pésimas condiciones de salubridad en el edificio de formación de la Guardia Urbana

El Sindicat Independent de la Policia Local (SIP-FEPOL), denuncia el actual estado del edificio que acoge la formación lectiva de los agentes de la Guardia Urbana de Barcelona, ubicado en la Calle Tánger. Las quejas no son nuevas, y desde el mes de junio del año pasado, el sindicato policial subraya que el interior del edificio en uso no está en condiciones de salubridad para realizar la formación lectiva, y que el aula que se utilizaba para impartir la formación no reúne las condiciones higiénico-sanitarias para reunir al personal policial.

La lista de incumplimientos a la normativa de prevención de riesgos, según la denuncia sindical, es amplia e incluye deficiencias de todo tipo. Propagación de hongos y bacterias, falta de climatización y calefacción, falta de duchas para higiene personal, ausencia de taquillas personales y de mantenimiento en todo el edificio municipal, que se deteriora con el paso del tiempo, sin obras de mejora.

El portavoz del sindicato Jordi Rodríguez, es tajante en declaraciones a la Cadena Cope "hay un riesgo biológico, a causa del polvo en suspensión con mucha humedad. Es un espacio antiguo que ha estado mucho tiempo cerrado con una concentración de ácaros y puede haber hongos y bacterias con el riesgo que se puedan respirar".

SIP-FEPOL pide que se cierre el edificio y que, por tanto no se realice la formación en el citado espacio. Considera que al no reunir las condiciones mínimas necesarias, se pueden crear de patógenos, como virus, bacterias y hongos, que pueden dañar y alterar la salud de los participantes en los cursos de formación. El sindicato ha informado al Ayuntamiento de Barcelona de estas deficiencias, con informes enviados uno al Departamento de Relaciones Laborables y otro a Salud Laboral, que todavía no han sido respondidos por el gobierno municipal.