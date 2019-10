Dentista gratuito para personas en situación de vulnerabilidad

El servicio de odontología gratuito para personas en situación de vulnerabilidad que fundó el Ayuntamiento de Barcelona el año pasado ha superado los 1.000 pacientes, con un total de 6.000 visitas y más de 2.700 tratamientos. La regidora de Salud, Gemma Tarafa, afirma que "los pacientes pueden sonreír, pedir trabajo y salir a la calle en una situación de autoestima muy diferente", y reivindica que este servicio y la creación del dentista municipal por haber "iniciado el camino" de ampliar la cartera pública del dentista.

Lluís Doporto, paciente de 66 años, asegura que le han "devuelto la alegría". Para este vecino de la Sagrada Familia, hay "un antes y un después" con el tratamiento, que ha consistido en dos prótesis y una férula, y además le han arreglado dos caries. Doporto pidió en diferentes odontologías presupuestos para los implantes, que no bajaban de os 5.000 euros, un precio inasumible para el paciente, hasta que los servicios sociales apostaron por ayudarle.

Otra paciente, María Luisa Varela, de 82 años, explica: "Es la primera vez que salgo a la calle con todos los dientes en mucho tiempo; la primera vez que hablo tanto". La vecina del Raval Nord recuerda que se le empezaron a romper los dientes solos. "No podía comer, sólo me pudieron salvar cuatro dientes. Estaba muy acomplejada.Ahora me siento otra persona, estoy muy contenta", asegura Varela.

La media de edad de entre todos los pacientes, la media de edad es de 50 años, y normalmente, son personas que no pueden ir al dentista por motivos económicos. Tarafa destaca que la salud bucodental es primordial para evitar "problemas gastronómicos, cardiovasculares, mentales y de autoestima".