Un 21% dels joves entre 15 i 18 anys han participat en assetjament escolar

Un 15% dels joves entre 11 i 18 anys assegura haver patit assetjament escolar, segons un estudi sobre l'assetjament escolar realitzar per la Fundació Ecologia Emocional a 2400 alumnes de 14 instituts públics i concertats de la provincia de Barcelona. A mesura que van creixent aquesta tendència va disminuint, tot i això, suposa una mitjana del 21% de joves que assetgen els companys. Mercè Conangla, presidenta de la Fundació, ha declarat que “són unes xifres molt elevades contra les quals no hi ha una solució fàcil, ja que és un tema social de base”.

Els psicòlegs que han liderat l'estudi, Jaume Soler i Mercè Conangla, han destacat que una de les novetats de l'estudi recau en que les dades provenen de la mirada dels joves.

I destaca la dificultat de la gestió de les emocions, com la ira, la por i com a novetat apareix la vergonya, i la manera com els porta a fer algunes coses o els limita a no fer altres. A més destaca l'aparició del sentiment de soledat que va en augment a mesura els joven creixen és un fet que sorprèn quan parlem d'una generació hiperconectada i aparentment molt socialitzada.

Una altra dada sorprenent de l'estudi, és que gairebé un 3,5% dels enquestats estan d'acord amb la frase “si algú t'estima, et farà plorar”. Mercè Angalda ha explicat que questa dada la veiem més evident en noies de 14 i 15 anys, que confonen l'amor amb altra cosa, “conductes que des de l'òptica dels especialistes són tendencies de control i fins i tot maltracte psicològic puguin veure-ho com una senyal d'amor”.

Com a punt positiu de l'estudi, des de la Fundació destaquen la sensibilitat pel medi ambient i el sentiment d'identitat d'ells mateixos que mostren els joves. Han volgut remarcar que se'ls veu implicats en quan a preocupació pel món.