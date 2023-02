Declaran culpable de asesinato al hombre que prendió fuego a su pareja en la Bisbal del Penedès

El jurado popular de la Audiencia de Tarragona ha declarado culpable de asesinato al hombre que roció con gasolina a su pareja y le prendió fuego en la Bisbal del Penedès en 2021. El tribunal ha sentenciado que las quemaduras de tercer grado ocasionadas a la víctima en un 96% de su cuerpo le causaro la muerte, y que el trastorno de personalidad y de dependencia al alcohol y a las drogas no disminuyeron la capacidad del condenado para comprender la situación.

El fiscal ha rebajado un total de seis meses la petición inicial y ha pedido 22 años y seis meses de prisión. En cuanto a la acusación particular, ha solicitado 25 años años y por parte de la defensa 15, alegando que no ha quedado acreditada la alevosía.

El condenado y la víctima se encontraban en el domicilio familiar cuando iniciaron una discuisón que llevó al hombre a prenderle fuego, provocándole graves quemaduras.

Por otra parte, la defensa pedía la pena mínima por asesinato, alegando que a pesar de que su cliente fue quién inició el fuego, también intentó salvarle la vida, asegurando que fue un "cálculo erróneo" por parte del acusado, pero que inmediatamente intentó apagarlo y llamó al 112.