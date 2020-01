Decepción entre los vecinos de La Barceloneta con Colau por la negativa al Hermitage Barcelona

Decepción vecinal con la decisión del gobierno de Ada Colau por el Museo Hermitage. Los vecinos del barrio de La Barceloneta – Ciutat Vella han mostrado su disconformidad con el gobierno municipal de Barcelona tras la negativa a la construcción de una subsede de la pinacoteca rusa en la zona de la Nueva Bocana del Puerto.

Desde la Asociación de Vecinos de La Barceloneta critican que los últimos informes técnicos se presentaron 15 minutos antes de la rueda de prensa evitando así cualquier posibilidad de reacción. También critican que las personas que han elaborado estos informes han estado inducidos lo que al Ayuntamiento le interesaba mostrar en el informe.

El Ayuntamiento comunicó ayer que no se puede autorizar ni dar el visto bueno al proyecto, ya que cuatro informes técnicos desaconsejan instalar el Hermitage en el puerto de la ciudad condal. La tinenta de alcaldia del Ayuntamiento, Janet Sanz, señaló que como cualquier otro proyecto analizaran si incorpora elementos de los cuatro informes sobre urbanismo, mobilidad, sostenibilidad económica y cultura.

El vicepresidente de la Asociación de vecinos, Manel Martínez, ha señalado que "todos los problemas enumerados por el Ayuntamiento seguirán existiendo exista o no Hermitage. Así que no era excusa para vetarlo". "Se escudan en problemas o fragilidades que son culpa de su gestión o de otras administraciones: la movilidad, que es deficiente en la zona; el urbanismo, con el litoral descuidado por los gobiernos; la parte económica, cuando han hecho caso omiso a las previsiones cautas de los inversores. También reclama que el gobierno municipal no ha pensado en el tipo de turismo que necesita el barrio, y que tenga un proyecto que genere puestos de trabajo que hace mucho que no lo ven y también provoca la gentrificación.

Por su parte, el Ayuntamiento de Madrid iniciará conversaciones con el Museo del Hermitage, de San Petersburgo, uno de los más importantes del mundo y el primero de Rusia, para evaluar el "encaje" de una sede de la pinacoteca en la capital española.