David Bondia toma posesión como nuevo Síndic de Greuges de Barcelona

David Bondia ha tomado posesión este martes como nuevo Síndic de Greuges de Barcelona por un periodo de cinco años, en un acto en el Ayuntamiento presidido por Ada Colau, al que también ha asistido la que ha sido Síndica de Greuges en los últimos once años, Maria Assumpció Vilà, y miembros del Gobierno municipal y los grupos municipales.

Bondia ha agradecido la labor de su predecesora y ha reconocido que encara este nuevo periodo con ilusión, destacando que no hará política partidista, pero sí de derechos humanos: "No rehuiré temas conflictivos y no haré cosas para gustar a unos u otros", ha añadido.

Colau ha destacado durante su intervención que el Síndic de Greuges de la ciudad es una institución "relativamente joven pero imprescindible" que debe velar por los derechos de la ciudadanía sin distinciones, haciendo de contrapoder de la administración con independencia.

Bondia también ha dicho que trabajará para defender la definición de derechos humanos de proximidad y que la pandemia de la Covid ha hecho visible "una realidad que no queríamos ver", pero que hay que salir de ella con más derechos.