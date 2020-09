El dato preocupante de España; suma el 50% de los nuevos parados de la Unión Europea en 2020

El ejemplo de Salvador Guillermo ilustra una preocupación "crear una empresa de 40 o 50 trabajadores, cuesta muchos años. A veces es un esfuerzo de generaciones; en cambio hundirla es un proceso muy rápido que solo deja paro y más gasto social para el Estado". Destruir es más fácil que crear y aguantar es más rentable para todos que cerrar.

Ante la crisis global generada por efecto de la pandemia, hay un dato exclusivo de España que preocupa. De todo el paro registrado en los países de la Unión Europa en los dos primeros trimestres de este año, el 50% procede de España. Una cifra que demuestra la peor respuesta de España ante la Covid y la imparable destrucción de empleo. Ante este escenario, Foment de Treball da sus recetas de recuperación "continuar con los ERTOS, no subir impuestos y racional distribución del dinero procedente de Europa", enumera el director de Economia de Foment de Treball, Salvador Guillermo.

Sobretodo mantener los ERTOS es clave para evitar el cierre de muchas empresas, según Foment que rechaza la posibilidad que solo se mantengan por sectores "es mucho más fácil, pero no se adecua a la coyuntura de las empresas. Que pasa entonces con una empresa de colocación de aire condicionado de hoteles?. Si los hoteles están cerrados esta empresa no factura y tiene el peligro real de cierre. Los ERTOS se han de mantener, sin fecha limite, por empresas y sus balances y no por a qué sector permanezca", apunta Guillermo.

Para Foment las políticas públicas tienen que ir a mantener el mayor número de empresas vivas y evitar su cierre y el paro. Reclaman no subir impuestos " seria contraproducente, perjudicaría a la empresa privada; es como retirar leños del fuego, hasta que este se apage", señalan desde Foment del Treball que consideran claves los próximos meses para evitar una fractura social, que estaría provocada por un aumento del paro.