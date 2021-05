La CUP mantiene el apoyo a la investidura de Aragonès si respeta el acuerdo que alcanzaron

La diputada de la CUP en el Parlament Eulàlia Reguant ha asegurado este martes que mantienen el apoyo de sus nueve diputados a la investidura del candidato de ERC y vicepresidente del Govern en funciones, Pere Aragonès, siempre que se respete el acuerdo que alcanzaron a la espera de cómo acaban las negociaciones que los republicanos tienen ahora con los comuns.

"Lo damos por hecho, siempre y cuando lo que está escrito no se vea modificado para ir hacia atrás", ha advertido en una entrevista en TV3 dejando claro así que el apoyo de los anticapitalistas a la investidura estaría en discusión si los comuns fuerzan una modificación del texto acordado entre ERC y la CUP.

En concreto, Reguant ha recordado que el acuerdo marco con ERC sitúa esta legislatura como "la de nuevo embate con el Estado y la que debe servir para avanzar en derechos y libertades fundamentales, como el derecho a la vivienda", entre otros.

"¿CatECP está de acuerdo con esto, sí o no? Es un elemento a tener en cuenta", ha subrayado la diputada de la CUP, que ha añadido que no tienen ningún problema en que los comuns puedan entrar o no en el Govern si acepta ésta y otras premisas del acuerdo con los republicanos.

También ha admitido que es "enormemente preocupante" que el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, hablara de estabilizar y normalizar las relaciones con el Estado tras reunirse con la vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, de Unidas Podemos.

Sobre si aceptarían que el PSC facilitara la investidura de Aragonès, ha emplazado a los republicanos a preguntar a los socialistas "a cambio de qué" lo harían porque, a su juicio, en política existen pocas cosas a cambio de nada.

¿NUEVAS ELECCIONES?

Para Reguant, existe el riesgo de una repetición electoral en Catalunya, por lo que ha instado a Junts y ERC a poner de su parte para evitar unos nuevos comicios que conllevaría "que no se repitiera el 52% de votos y aumentara la abstención", entre otras consecuencias.

Tras asegurar que seguirán hablando con ERC y Junts, ha constatado que mantienen diferencias sobre la estrategia independentistas, y les ha pedido que clarifiquen esta situación ante los ciudadanos "para no generar más frustración e incomprensión".

"Pondremos todo lo que sea necesario para poder debatir sobre ello, pero en 15 días no solucionaremos lo que en tres años no se ha solucionado", ha reconocido también Reguant, que cree que las diferencias entre Junts y ERC evidencian que hay una batalla para la hegemonía del independentismo.

CONSELL PER LA REPÚBLICA

Sobre el papel del Consell per la República, ha defendido abordar su reformulación y ha añadido que el espacio que definen en el acuerdo con ERC "puede estar dentro o fuera en función de cómo se configure" la entidad.

"No negamos que pueda estar dentro. Pero en las condiciones actuales no responde a la transversalidad del independentismo", ha zanjado.