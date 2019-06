Se cumplen 32 años de la matanza de Hipercor y las víctimas denuncian falta de apoyo institucional

No se espera ningún político relevante esta tarde para participar, en el acto que sirve de recuerdo a las 21 víctimas mortales y apoyar a los 45 heridos.

Hace dos años, con motivo del 30 aniversario del brutal y sangriento atentado,el habitual acto anual organizado por la Junta Directiva de la Asociación de Víctimas de Organizaciones Terroristas,contó con la presencia de los entonces Ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, Presidente de la Generalitat Carles Puigdemont, del lendakari Iñigo Urkullu y de la alcaldesa de Barcelona Ada Colau. En sus discursos todos pidieron perdón, y reconocieron la soledad y el abandono institucional dado a las víctimas durante muchos años.

Pero pasada esta fecha, la soledad ha vuelto y para el acto de esta tarde a las 19.00 ante el monumento dedicado a la víctimas en la Avda Meridiana,al lado del atacado supermercado no se espera a nadie " el año pasado ya no vino ningún político relevante y esta tarde no esperamos que vengan.Siempre hemos estado solos y encima ahora hay una atmósfera de loa a los que tanto daño nos hicieron, que son los terroristas y asesinos",afirma en Cadena Cope, el Presidente de la Asociación Catalana,José Vargas.

El 19 de junio de 1987,la banda terrorista ETA aparcó un coche bomba cargado con 30 kilos de amonal,cien litros de gasolina,escamas de jabón y pegamento hasta sumar los 200 kilos de carga explosiva, en el parking del estacionamiento de Hipercor,ubicado en la popular avenida Meridiana de Barcelona. Era un viernes a primera hora de la tarde, y el local tenía más gente de la que era habitual a esa hora realizando las compras.A las 16.10 actuó el temporizador que activaba los explosivos,provocando una enorme explosión que voló por los aires la primera planta.La onda explosiva provocó un socavón de 5 metros de diámetro en el suelo por el que penetró una bola de fuego una bola de fuego que abrasó a todas las personas que encontró a su paso. La acción terrorista, cometida por el comando Barcelona, integrado por Josefa Emaga,Domingo Troitiño y Rafael Conde Simón,dejó 21 muertos,la mayoría mujeres y niños y 45 heridos.

Esta tarde ( 19.00 ) se volverá a depositar ramos de rosas en la base del monumento a las víctimas y a las 20.00 se oficiará una Misa en recuerdo a todas las víctimas del terrorismo, en la Parroquia de Cristo Rey en la Plaza de Elche/ Garcíloso con Av.Meridiana.José Vargas apostilla " mientras los recordamos,los mantenemos vivos en nuestros corazones.Seguiremos cada año".