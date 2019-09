Cuatro detenidos y un herido en una trifulca con arma blanca en el distrito barcelonés de Sant Andreu

La Guardia Urbana de Barcelona ha detenido a cuatro personas por una pelea con arma blanca en el distrito de Sant Andreu. Los hechos ocurrieron este domingo alrededor de las 21h, cuando dos grupos se habrían peleado.

El cuerpo policial recibió el aviso hacia las 21h. Las personas que llamaron detallaron que había un herido por arma blanca. Cuando los agentes llegaron al lugar de los hechos, no encontraron a nadie. No obstante, localizaron y detuvieron a cuatro personas sospechosas y, poco después, a cuatro personas más, entre los cuales el herido, en el Centre d'urgències d'atenció primària. Sin embargo, el herido y sus tres acompañantes han sido puestos en libertad, ya que la Guardia Urbana ha descubierto que forman parte del grupo de los agredidos y no de los agresores. Los cuatro detenidos están a la espera de pasar a disposición judicial.

El herido está fuera de peligro. Los Mossos d'Esquadra han abierto una investigación para resolver los hechos.