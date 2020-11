Cuando pintar fragmentos de la DUI del Parlament en espacios públicos cuesta 2.100 euros de multa

El Ayuntamiento de Barcelona ha multado con 2.100 euros a 7 personas que pintaron soflamas independentistas en un espacio público. Los hechos ocurrieron el pasado 4 de octubre en la Plaza Romaní en Gracia. Los multados decidieron por propia voluntad utilizar una pared de una plaza pública para divulgar su ideología independentista. En concreto escribieron un fragmento de la Declaración de Independencia que se votó en el Parlament de Catalunya el 27 de octubre de 2017.

Esta multa ha indignado a la Assamblea Nacional Catalana que considera que es una prueba de la represión y persecución que según ellos, somete al independentismo el Ayuntamiento de Barcelona. "No es nuevo, no es la primera vez, no es menos arbitrario que otras veces ni una excepción delante de las incalculables muestras de represión y persecución del soberanismo en las que nos vemos sometidos a diario" señala al ANC del distrito de Gracia de Barcelona.

Lo cierto es que la extensa pintada está en un espacio público, que es de todos. La multa es solidaria, y son 300 euros para cada uno de los sancionados por el Ayuntamiento de Barcelona.