El Csif denuncia una nuevo caso de descoordinación entre Mossos y Guardia Urbana

El sindicato de funcionarios CSIF ha enviado una carta al concejal de seguridad del Ayuntamiento de Barcelona, Albert Batlle, en la que se alerta que la descoordinación entre Guardia Urbana y Mossos es una situación habitual. Y pone como ejemplo uns hechos que han ocurrido esta misma semana, el jueves en concreto. Es el caso del Mena que resultó herido de bala después de una pelea en el barrio del Raval de Barcelona. Según el sindicato, se escucharon cuatro disparos sobre las cinco de la madrugada, pero esta información no se transmitió por los canales oficiales en tiempo real a las patrullas que estaban prestando servicio o a las que se incorporaban posteriormente.

EXCESO DE CELO DE LOS MOSSOS

Una situación, denuncian desde el CSIF, que se repite con demasiada frecuencia. No llega a los agentes que están en la calle la descripción o la foto de los sospechosos, al menos por los canales reglamentarios. Y son los propios agentes, tanto de Mossos como de la Guardia Urbana, los que se acaban enviando esta información por Whatsapp o se la transmiten cuando se ven por la calle. Es lo que ha explicado a COPE Eugenio Zambrano, secretario de adminsitración local del sindicato, que lamenta que esta descoordinación, al final, ponga en peligro a los propios policías y a los ciudadanos. Zambrano también cree que esta información no fluye adecuamente por un "exceso de celo de Mossos", que opta por "guardarse la información, y si puedo ser yo quien lo detenga, mejor que no lo haga la guardia Urbana". Y eso, recuerda el responsable del CSIF, que ambos cuerpos están presentes en la sala de coordinación, el CECOR.

CARTA A BATLLE

El sindicato ha enviado una carta al concejal de seguridad del Ayuntamiento, Albert Batlle, para que intente acabar con esta situación.

Situación que según Zambrano, Batlle ya conoce porque fue precisamente el anterior resposable de Mossos. En cualquier caso, el CSIF reclama que se abra una investigación interna que determine los fallos que se hayan podido cometer y se depuren responsabilidades.