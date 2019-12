El CSIF denuncia que "Institucions Penintenciàries" ha sancionado injustamente a un funcionario de Brians 1

El sindicato de las administraciones públicas "Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF)", denuncia que 'Institucions Penintenciàries' ha sancionado injustamente a un funcionario por unas pintadas que aparecieron en el Centro Penitenciario de Brians 1 contra el entonces director el centro, Josep Font.

El exdirector de la prisión de Brians 1 de Barcelona, Josep Font, dimitió en diciembre de 2018, cuando todo el personal penitenciario rechazó sus nuevas fórmulas. Se realizaron varias manifestaciones junto a varias fuerzas sindicales para pedir su cesión y, finalmente, Font acabó dimitiendo y aludió a que la dimisión respondía a haber recibido amenazas de muerte y coacciones. También aparecieron pintadas fuera y dentro del centro como muestra de descontento en las cuales se podía leer "Amand Cómplice" (refiriéndose a Armand Calderó, el entonces director general de Servicios Penitenciarios).

No se pudieron probar las amenazas ni las coacciones a Font ni atribuir las pintadas a nadie. Ante esto, 'Institucions Penitenciàries' ha sancionado a un funcionario, F.H. Se trata de un delegado sindical del centro que siempre ha sido muy crítico con la gestión del exdirector, así como con la del máximo responsable de la secretaria, Amand Calderó. La Administración dice que se le expedienta por no haberse dado cuenta de que, mientras cumplía su turno de trabajo, se realizaron dichas pintadas. " En ningún momento se le ha imputado al funcionario la autoría de las pintadas ofensivas, sino que la imputación se basa en el incumplimiento grave de los deberes y obligaciones derivadas de la función encomendada al funcionario, en este caso, la falta de vigilancia y control de la unidad del cuarto acceso durante el turno de la noche del 21 al 22 de octubre de 2018 y por no informar a sus superiores de la realización de la pintada en un espacio público que había de controlar durante su turno de trabajo".

El funcionario expedientado dice que "no tiene nada que ver con las pintadas y que, en ningún caso, estas se realizaron durante su turno de trabajo". La sanción que se le atribuye son 16 días de suspensión de funciones con pérdida de retribuciones por falta de diligencia en la prestación de sus servicios profesionales.

Ante esta situación, el CSIF pide que se deje sin efecto cualquier sanción a los trabajadores expedientados por unos hechos que no quedan demostrados y cerrar así la "oscura etapa" de Font como director.