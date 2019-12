El Csif denuncia que en Brians se hará un cursillo de cocina en el que se facilitarán cuchillos a los internos

Los funcionarios de la prisión de Brians 2 están en alerta per un cursillo de cocina que se ha organizado en el centro y por el que se prevé facilitar una colección de cuchillos a los internos. Desde el sindicato de funcionarios Csif denuncian que esto no sólo aumenta el riesgo de posibles agresiones a los trabajadores del centro, sino también entre los internos. También lamentan que este cursillo se hará en un módulo dela prisión, un emplazamiento más pequeño, y no en la cocina del centro, que es el lugar más "adecuado" para hacerlo, según ha explicado a COPE Alberto Gómez, responsable de prisiones del sindicato.

Además, desde el Csif recuerdan que los módulos están "llenos de objetos no autorizados y que atentan directamente contra nuestra seguridad: diablos, pinchos, móviles o droga". Y para el responsable de prisiones del sindicato hacer así las cosas supone "incrementar" de forma exponencial el riesgo de que pase alguna cosa. También ha explicado que han alertado de la situación a la direcció de Brians, que no les han hecho caso. Y por este motivo advierte de que deberán asumir las responsabilidades si finalmente hay cualquier problema.

DESPROTECCIÓN DE LOS FUNCIONARIOS

Y más allá de esta denuncia concreta, Gómez ha destacado la desprotección en que se encuentran los funcionarios de Brians 2 en particular, pero de todos los centros penitenciarios catalanes en general. Hay poco personal, bajas de larga duración que no se cubren, envejecimiento de la plantilla y hace poco, añadía, fueron cesados casi un centenar de funcionarios que no han sido sustituídos. Gómez señalaba la situación especial de Brians 2 proque es la prisión más grande de Cataluña, por número de internos y también por distancia "de punta a punta".