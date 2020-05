CSIF denuncia a Ada Colau por su gestión en la pandemia del coronavirus

La Central Sindical Independiente de Funcionarios(CSIF) considera que la gestión de Colau en la Guardia Urbana de Barcelona puede ser constitutiva de delito. Según el sindicato desde el inicio de la pandemia, 800 agentes de una plantilla de 3.000, están afectados por la Covid-19. En un comunicado CSIF acusa de " la nefasta gestión del Ayuntamiento, falta de previsión, improvisación y negligencia" al gobierno municipal de Ada Colau, que considera" que ha puesto en riesgo de su vida a los trabajadores y a sus familias".

El sindicato denuncia que no se convocaron los Comités de Seguridad y Salud Laboral e incide que la falta de test para los agentes de la Guardia Urbana han sido la tónica general y critica que no se racionalizarán las plantillas. El sindicato estima"que el Ayuntamiento no ha sido capaz o no ha tenido el interés de establecer planes generales de contingencia, de evaluación de riesgos o directrices de prevención" y que se han tomado decisiones imprudentes como" permitir que personas asintomáticas que han estado en contacto con positivos, se han reincorporado al trabajo después de 15 días aislados sin pasar la prueba PCR"

La organización sindical considera que estos hechos son susceptibles de delito por vulnerar los artículos 316,317 y 318 del Código Penal, relativos a la seguridad de los trabajadores y presenta denuncia ante Fiscalía y el Juzgado de Instrucción de Barcelona para que investigue la gestión de Ada Colau en la pandemia.

En su comunicado, CSIF informa que ofreció adherirse a la denuncia al resto de formaciones sindicales con representación en la Guardia Urbana, como CCOO,UGT, y SAPOL, obteniendo ninguna respuesta por parte de estas organizaciones.