El Cruïlla da una nueva noche de conciertos con más de 18.100 personas sin distancia y con mascarilla

El Festival Cruïlla ha celebrado este viernes en el Parc del Fòrum de Barcelona una nueva jornada de conciertos que ha acogido a más de 18.100 personas --según datos de la organización a las 21.00 horas--, que han podido bailar temas de Two Door Cinema Club, Manel, Zoo, Amaral, La Casa Azul y Sopa de Cabra, entre otros, sin distancia de seguridad y con mascarilla puesta.

Hacia las 16.30 horas, el grupo Rolling Vibes, compuesto por una guitarra, un bajo, un saxo, una trompeta y una batería, ha sido el encargado de abrir el telón de esta jornada, que ha seguido con las actuaciones del grupo catalán Gertrudis y la cantante francesa Ana Tijoux, que han visto aumentar los espectadores en el recinto medida que avanzaba la tarde.

El vocalista Delafé y el grupo de punk rock Carolina Durante han cerrado la tarde mientras aún llegaban personas después de pasar el test de antígenos que se requiere para entrar y para los que la organización ha habilitado unas 180 mesas con personal sanitario para realizar las pruebas desde las 15.00 hasta las 22.00 horas, que han detectado unos 83 positivos.

La entrada al recinto se ha hecho de manera paulatina y controlada, sin grandes aglomeraciones de personas o colas largas para realizarse el test de antígenos, uno de los retos que afrontaba el Cruïlla después de que otros festivales celebrados la semana pasada registraran colas de más de dos horas de espera.

La encargada de inaugurar la noche ha sido Amaral, que ha hecho al público saltar y bailar al ritmo de algunos de los temas más conocidos de la banda de rock español, como 'Kamikaze, 'Marta, Sebas, Guille y los demás', 'El universo sobre mi' y 'Cómo hablar', y que ha agradecido a los espectadores que cumplieran las medidas de seguridad, como llevar mascarillas, para volver a llenar pistas de conciertos y recuperar la música en directo tras el impacto de la pandemia.

SOPA DE CABRA, LA CASA AZUL, TWO DOOR CINEMA CLUB

Después ha sido el turno de la banda de rock catalán Sopa de Cabra, liderado por Gerard Quintana, que han interpretado clásicos como 'El far del sud' y 'Camins' y otros temas más nuevos de su último disco 'Cercles', mientras en otro escenario actuaba el grupo de electropop e indie La Casa Azul, que ha brindado al público canciones 'Podría ser peor', 'Chicos malos' y la muy esperada 'La revolución sexual'.

Twoo Door Cinema Club ha vuelto con su nuevo álbum 'False Alarm' al Cruïlla, donde actuó en 2017, y ha mantenido al público bailando al ritmo de temas como los conocidos 'Sun' y 'What you know'.

Los encargados de cerrar este segunda noche son el cuarteto gallego de punk Novedades Carminha junto a Manel y Zoo, y a partir de las 3.45 horas subirán al escenario 2mandydjs, que aterrizan en Barcelona para ofrecer sus remixes hasta las 5.00 de la madrugada.

CRUÏLLA COMEDY

También han pisado el escenario este viernes los humoristas Tomàs Fuentes, Eñaut Zuazo, David Arnau, Ramiro Ibarzo, Raquel Hervás, Ignasi Taltavull, Adri Romero, Irene Minovas, La Prados, Sergio Bezos, Ana López, Antonio Castelo, Iggy Rubín, Patricia Espejo, Xavi Daura y Paula Púa, que han actuado dentro del ciclo de humor Cruïlla Comedy.

El ciclo se alargará hasta el sábado y volverá a acoger a Tomàs Fuentes y a otros cómicos como Ignatius Farray, Pablo Ibarburu, Alexis Diáz, Lalo Tenorio, Inés Hernand, Marc Sarrats, Modgi, Valeria Ros, Eva Soriano y Danny Boy-Rivera, entre otros.

Esta segunda jornada ha arrancado con las bajas de último momento de los humoristas Oye Sherman, Ana Polo y Enzo Vizcaíno, con actuaciones programadas para este viernes dentro del ciclo de humor Cruïlla Comedy.

Otro artista que ha caído del cartel este viernes es el artista escocés Tom Walker, previsto para actuar la tarde del sábado, que no podrá acudir al festival y en su lugar lo hará Xoel López, según ha informado el Cruïlla en un tuit recogido por Europa Press.

DESPEDIDA CON IZAL, LEIVA Y COQUE MALLA

El Cruïlla, que se celebra este 2021 después de aplazar la edición anterior a causa de la pandemia, se despedirá de Barcelona este sábado con los conciertos de Izal, Leiva, Fuel Fandango, Morcheeba, Dorian, Iseo & Dodosound, Coque Malla y León Benavente, entre otros.

El festival ha celebrado su segunda jornada en pleno repunte de casos de Covid-19 en Catalunya, por los que el Govern ha decidido dar marcha atrás y aplicar medidas restrictivas en el ocio nocturno a partir de este mismo viernes para frenar los contagios.