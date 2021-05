Críticas al nuevo impuesto de la Generalitat que afectará a 2,3 millones de vehículos este año

A partir de hoy, 1 de mayo, la Generalitat habilita un padrón de la Agencia Tributaria de Cataluña, donde los propietarios de vehículos podrán consultar la cantidad a pagar, por el pionero impuesto del Govern de Cataluña a las emisiones de dióxido de carbono, y que empezará a cobrar en noviembre. El nuevo tributo afectará este año, a los coches y motos que emitan 120 gramos por kilómetro y a las furgonetas con emisiones superiores a los 160 g/km. Las estimaciones de la Generalitat calculan que un total de 2,3 millones de propietarios de vehículos tendrán que pagar el nuevo tributo. De media, cada propietario de un coche gravado deberá pagar 35 euros anuales. Los de motos unos 26 euros y los propietarios de furgonetas 21 euros, siendo una tasa progresiva a más contaminación el impuesto aumenta.

El año que viene, el límite bajará a 95 gramos por kilómetro 7 y aumentarán en un 25% los contribuyentes a este nuevo impuesto. La Generalitat prevé recaudar este año 67,3 millones de euros y 140 millones los años posteriores. Toda la recaudación, asegura el Govern, irá destinada al fondo climático y a medidas para proteger la biodiversidad.

Este nuevo tributo ha provocado un alud de críticas de las Asociaciones de fabricantes de vehículos, y de entidades como RACC y Foment del Treball. Coinciden que la actual situación económica no es el escenario para más impuestos y piden una demora en su aplicación. El secretario general adjunto de Foment de Treball, Salvador Guillermo afirma en la Cadena Cope " la capacidad creativa de la Generalitat para crear nuevos impuestos. Es la comunidad con más impuestos propios". Guillermo expone las contradicciones del nuevo tributo "castiga la posesión y no el uso. Y los coches de fuera de Cataluña que circulen en nuestra comunidad no pagarán este nuevo impuesto" Foment considera que el objetivo es "exclusivamente recaudatorio" y que el automobil "ya paga muchos impuestos, como el de circulación", añade Guillermo.

Por su parte RACC, que ya presento alegaciones al impuesto porque no cree que el tributo sirva para reducir la emisiones de CO2,solicita a la Generalitat que detenga la aplicación del mismo "mientras se mantenga la actual situación económica, con muchos ciudadanos sufriendo un importante descenso de sus ingresos a causa de la pandemia".

A partir de hoy los ciudadanos ya pueden comprobar el dinero a pagar. Si los propietarios de los vehículos detectan fallos en los datos podrán presentar alegaciones hasta el 4 de junio. La cantidad definitiva llegará a los titulares en octubre y deberá abonarse de 1 al 20 de noviembre.