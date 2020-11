Críticas a cuatro exmiembros de Súmate: “Todo por la paguita”

La crítica la hace un exmiembro de la asociación Súmate, una organización favorable a la independencia, y que en Twitter se llama @eloy0107. Pues bien, este usuario ha hecho un hilo en esta red social en el que presenta a “los 4 dame paguita del procès por Súmate. 4 personajes que han pisoteado a la gente, han vendido Cataluña y pasado por el forro todos los principios republicanos por la paguita. En Súmate entre los 4 no llegaban a los 3.000 euros mensuales, ahora superan los 200.000 euros mensuales entre todos”. Y los cuatro a los que se refiere son Gabriel Rufián, portavoz de ERC en el Congreso; Eduardo Reyes, presidente de honor de Súmate; José Rodríguez, conocido como “Trinitro” y que es diputado de ERC en el Parlament y Jorge García Muñoz, Coque, concejal de ERC en el Ayuntamiento de Hospitalet.

Aquí teniu els 4 dame paguita del procès per Súmate. 4 personatges que han trepitjat la gent, venut Catalunya i passat pel folre tots els principis republicans per la pagueta. A Súmate entre els 4 no arribaven als 3000€ mensuals, ara superen els 20000€ mensuals entre tots. pic.twitter.com/2N3h5rrafB