Cristina Lozán, una juventud en la calle

Cristina tiene 29 años y nació en Moldavia. Llegó a España con sólo ocho años. Después de pasar una adolescencia complicada, se quedó en la calle al cumplir la mayoría de edad. “Lo primero que te dicen es: seguro que tienes alguien. O un familiar, o un amigo... ¿Ya pero qué significa para ti acoger? ¿Estar dos días incordiando en un piso o una semana durmiendo en un sofá? Eso no es estilo de vida”, lamenta.

Desde hace poco más de un año, Cristina vive en un piso de la entidad Sant Joan de Déu – Servicios Sociales Barcelona. Cristina ha pasado casi diez años en la calle, una etapa en la que no ha sido fácil conseguir ayuda. Por eso, Cristina decidió retratar esa realidad cámara en mano: “Al ver que de palabra no me hacían caso, aprendí a hacer fotos y documentarlo todo. Tengo fotos de sótanos en los que he estado”.

CrinaLozan fotografie

Reconoce que muchas veces se ha sentido juzgada por ser joven y no cumplir con la idea generalizada sobre cómo es un sin techo. En este sentido, recuerda cómo todos los días se lavaba en el baño de una cadena de restaurantes. También que utilizaba el tren para dormir, ya que “ahí si ven que estás dormido no te roban”.

Cristina cree que “hacen falta puntos de información en la calle sobre centros de atención o recursos” para personas sin hogar. Una propuesta que sería útil en especial para los jóvenes que están en la calle, ya que “están más perdidos porque no disponen de la misma experiencia vital que un adulto”.

CrinaLozan fotografie

La fotógrafa reivindica trabajar más para ayudar a que las personas jóvenes sin techo puedan “volver a construirse como ser humano”. Vivir una situación tan vulnerable y a tan pronta edad “hace que pese a ser joven, empieces a sentirte inútil”. “¿De qué me sirve que me den un trabajo con 40 años si he desperdiciado toda la juventud buscando de comer?”, se pregunta.

Cristina nos propone preguntar más un “¿cómo estás?” o “¿Sabes que dispones de estos servicios de ayuda?”. Pero, sobre todo, pide un extra de comprensión. Si una persona vive en la calle, tenga la edad que tenga, es porque no tiene amigos o familiares que puedan darle ayuda. Es porque no tienen nada.

FOTOS DEL REPORTAJE: CRISTINALOZANOFOTOGRAFIE