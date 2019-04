Crecen un 26% las denuncias por agresiones sexuales y llegan a superar las 3.000 en 2018

Es un delito al alza,pero la juez decana de Barcelona Merçe Caso, en la presentación de la memoria judicial del 2018,quiere incidir que la causa del aumento del 26% en las denuncias por agresiones sexuales,es producto que se ha acabado con la ley del silencio y que las víctimas reclaman la actuación de la Justicia."No necesariamente hay más hechos, el aumento constata que cada vez hay mas gente que pide la acción de la Justicia,que nosotros investiguemos más y esto se tiene que ver en un sentido positivo",señala la juez decana.

Otro aumento significativo, son los lanzamientos de vivienda no hipotecarias, que en 2018 llegaron a los 3.900 casos.La mayoría de estos deshacios son arrendatarios que no pagan el alquiler o que una vez extinguido el contrato,no abandonan el piso.En cambio, se mantiene el descenso de los lanzamientos por no pagar la hipoteca, y el año pasado se registraron 23 casos, por los 35 de 2017.

La juez decana, ha aprovechado la presentación de la memoria,para solicitar un nuevo edificio en la Ciutat de la Justicia," estamos en un momento de mezcla de edificios, és el momento de crecer, porque es intolerable el espacio para visitantes en las sala de vistas de los juzgados sociales". Consideran que un plazo de 2 años,este nuevo edificio tendría que estar operativo.

Respecto al caso Rosell y el debate de la prisión preventiva, Caso ve " indespensable revisar la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos,especialmente en el motivo de riesgo de fuga, que se podría sustituir por otros métodos y evitar la cárcel antes del juicio". La juez decana ha defendido la independencia del Tribunal, que ha dictado justicia sin tener en cuenta la situación del procesado, con la longitud de prisión y ha recordado que un juez decreta cárcel cuando una de las partes lo pide, en este caso Fiscalía, y no unilateralmente.