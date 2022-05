Crean en Gerona un equipo para diagnosticar casos de violencia sexual y maltrato grave en niños y adolescentes

La Región Sanitaria de Girona ha puesto en marcha en el hospital Trueta una unidad específica para tratar casos de violencia sexual y maltrato grave en niños y adolescentes. El Equipo Funcional de Expertos (EFE) está integrado por seis profesionales del Instituto Catalán de la Salud (ICS) y del Instituto de Asistencia Sanitaria (IAS), de diferentes disciplinas: dos pediatras, una psicóloga, una psiquiatra y dos trabajadoras sociales. Además, cuenta con el apoyo de profesionales de enfermería y administrativos, y también de ginecología, como médicas y médicos consultores. La puesta en marcha del equipo, de referencia para toda la región, se enmarca en un proyecto de Salud que incluye ocho EFE en todo el territorio. El de Girona ya ha atendido unos cincuenta casos.



El maltrato y la violencia sexual ejercidos contra los niños y adolescentes son un problema que a menudo se mantiene ocultoy que es difícil de detectar, sobre todo en niños muy pequeños que no lo pueden verbalizar o no son conscientes de la gravedad de los hechos. Estas situaciones se pueden detectar a partir de la revelación al equipo docente de la escuela, de la detección en un centro sanitario, a través de un familiar, o porque las víctimas contactan directamente.



En el diagnóstico y tratamiento de las víctimas de maltrato intervienen diferentes dispositivos asistenciales, según la situación. Así, desde la atención primaria se hace prevención, la detección y el diagnóstico de los casos leves, moderados y, incluso, graves. Los servicios de Urgencias de los hospitales atienden los casos de urgencia, mientras que a estos equipos específicos atienen los casos de agresión sexual infantil de hace más de 72 horas y se hace el seguimiento de los casos de maltrato grave.



El equipo se activa desde el momento que llega la notificación de un niño o adolescente con sospecha o certeza de posible violencia sexual y/o de maltrato físico grave, que no requiera atención al servicio de Urgencias. Inmediatamente se programa una primera visita, que puede ser presencial o telemática. En esta primera visita de acogida se cita la familia, se recoge toda la información del caso y se realiza una valoración socio-familiar. En una segunda visita se realiza una entrevista exploratoria al niño, durante la cual se utilizan técnicas de entrevista y metodologías no contaminantes ni sugestivas, por no interferir en su relato.



Cuando no se detecta evidencia de violencia sexual ni maltrato grave, desde el EFE se realiza un trabajo de apoderamiento y psicoeducativo con el menor. Si se detectan secuelas o algún tipo de psicopatología asociada a la violencia sexual o al maltrato, se hace una intervención terapéutica.



Además del diagnóstico, tratamiento inicial y seguimiento de los casos, los profesionales de estos equipos también colaboran en la prevención y la detección de las situaciones de riesgo, trabajando conjuntamente con los profesionales del territorio y en coordinación con los profesionales otros ámbitos (departamentos de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, de Educación, de Justicia o de Interior).