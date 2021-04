Crean en Catalunya una guía para hacer el voluntariado más accesible e inclusivo

La Federació Catalana de Voluntariat Social (FCVS) ha presentado este martes una nueva guía para que las entidades incorporen medidas de accesibilidad e inclusión en sus planes de voluntariado: "Todo el mundo tiene que poder participar en la vida de todos y ayudar a las personas que más nos necesitan".

Así lo ha expresado este martes la periodista Mònica Terribas, que ha presentado la guía junto con sus autoras, la técnica de la FCVS en la provincia de Barcelona, Esther Prats, y técnica del Área de salud y comunidad de la FCVS, Aurora Lonetto, que ha indicado que el objetivo de la guía es "garantizar el derecho a la participación".

El documento, que se ha elaborado gracias al trabajo colaborativo entre diversas entidades sociales y la FCVS, es un anexo al documento 'Voluntariat Social. Manual de gestió' que la FCVS publicó en 2016 y reivindica la aportación de todas las personas a esta labor social, independientemente de su origen, género, edad o capacidades.

"El voluntariado tiene que ser un espacio para todo el mundo", ha sostenido Prats, que ha defendido la accesibilidad universal a las tareas de voluntariado y la necesidad de romper con las barreras idiomáticas, físicas o de experiencia, y ha reivindicado que todo el mundo puede aprender a hacer voluntariado.

Prats ha explicado que la guía, además de dar consejos a las entidades para incluir a nuevos perfiles de voluntario, también busca que éstos puedan acreditar competencias a través de él: "Eso puede abrir puertas en el mercado laboral", ha afirmado la técnica, que ha sostenido que trabajar por los demás dignifica a las personas.

Las autoras han lamentado que, a menudo, "no hay suficiente reconocimiento al trabajo que hacen los voluntarios y voluntarias" y han reivindicado la profesionalización del trabajo en las entidades sociales, así cómo las competencias que se aprenden y el beneficio personal y social que supone.

"El voluntariado debe ser un espacio para todos y muchas entidades, no es que no lo quieran, sino que quizás les falta formación, o recursos, o bien no tienen aún la figura de coordinación de voluntariado. La guía quiere acompañar hacia aquí", ha afirmado Prats, que ha reivindicado una mirada abierta del voluntariado.

El acto ha concluido con un coloquio entre la directora del Centre de Promoció Social Francesc Palau, Olívia Ortega, y la coordinadora de voluntariado del Grup Sant Pere Claver,Miriam Bonet; con la participación de miembros de entidades e instituciones; y con un parlamento del coordinador de la FCVS en Barcelona, Albert Francolí.