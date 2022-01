La covid sigue tensando los hospitales en Cataluña, con los indicadores al alza

La presión de la covid en los hospitales ha vuelto a crecer este domingo en Cataluña y el resto de indicadores que miden su evolución siguen también al alza, un contexto en el que los epidemiólogos ven factible que se apruebe una cuarta dosis de la vacuna e incluso más para las personas vulnerables.



Tras la ligera tregua que la pandemia dio ayer a los hospitales, el número de personas ingresadas tanto en planta como en UCI ha aumentado y actualmente hay en los centros sanitarios 2.503 pacientes, 98 más que ayer, de los que 516 se encuentran en las unidades de críticos, 6 más que la víspera.



De los pacientes en UCI, 333 requieren ventilación mecánica y 18 están conectados al sistema ECMO de oxigenación extracorpórea.



Además, se han registrado 45 nuevos fallecimientos y el EPG o riesgo de crecimiento potencial de la pandemia escala 237 puntos, hasta los 5.253, según los últimos datos facilitados por el Departamento de Salud.



La RT o velocidad de propagación de la enfermedad ha subido también desde los 1,19 de ayer a los 1,22 de este domingo, lo que se traduce en que cada cien contagiados infectan a 122 personas.



La incidencia acumulada a 7 días (IA7) también crece y hoy se sitúa en 2.385, frente a los 2.322 de ayer, así como la incidencia a 14 días (IA14), que aumenta de 4.304 de ayer a 4.399, después de que se hayan contabilizado poco más de 22.000 nuevos contagios.



Este número de positivos reportados al sistema de salud es algo inferior a los comunicados ayer, pero es un dato que hay que relativizar teniendo en cuenta que los fines de semana se suele informar de menos contagios.



La positividad, el porcentaje de resultados positivos en las pruebas PCR o en los test de antígenos realizados, es hoy del 27,09 %, ligeramente menor del 27,97 % de ayer, una cifra que está muy lejos del 5 % que la OMS estima necesario para dar por controlada una pandemia.



En este contexto, la epidemióloga y presidenta del comité de expertos que asesora al Govern sobre la pandemia, Magda Campins, ha asegurado este domingo que cree que será necesaria una cuarta e incluso una quinta dosis de vacuna para las personas vulnerables.



"Mientras no tengamos otras vacunas, con las actuales es muy probable que tengamos que continuar poniendo cuarta dosis e incluso puede que quinta dosis a las personas vulnerables, pero en personas jóvenes y sin enfermedades asociadas nos hemos de plantear si es necesaria una cuarta dosis", ha dicho Campins en declaraciones al canal 3/24.



En declaraciones a la misma cadena, el doctor Antoni Trilla, jefe de epidemiología del Hospital Clínic de Barcelona, ha dicho que es probable que la población más vulnerable se tenga que vacunar anualmente contra la covid-19, una dosis de recuerdo que se combinaría con la vacuna de la gripe, y ha considerado que para el resto de la población "no sería necesario".



Ha explicado Trilla que el 80 % de los pacientes ingresados en planta en los hospitales catalanes están contagiados con la variante ómicron y el 20 % restante con la delta, mientras que en las UCI el porcentaje es justo a la inversa: 80 % delta y 20 % ómicron.



"La variante delta ha llevado a muchos pacientes a la UCI las últimas semanas y las estancias son largas, pero parece que pocos de los afectados con ómicron acabarán en las unidades de críticos", ha señalado el experto.



Trilla ha pedido prudencia a la población porque, si bien los datos epidemiológicos apuntan a que la epidemia está frenando, la velocidad es aún muy alta.



"Toca aguantar bien, intentar no contagiarse, seguir con las restricciones y ver cuándo se pueden ir aligerando, pero en estos momentos la presión sigue siendo muy importante", ha asegurado.



Asimismo, ha dicho que "el gran peligro" es que surja una nueva variante "que se escape a las vacunas y que volviera a provocar un cierto número de casos graves", aunque ha considerado que esa probabilidad es "cada vez menor, a no ser que hubieran grandes sorpresas".



Respecto a las vacunas, el 32,9 % de los catalanes se han inoculado ya la tercera dosis (2.580.097 personas) y el 77,2 % de la población tiene ya la pauta completa.



Por comarcas, las que presentan un mayor riesgo de rebrote son Alta Ribagorça (6.784); Val d'Aran (6.272); Berguedà (6.213); Moianès (6.207) y Vallès Occidental (6.051), mientras que Priorat (3.727) y Terra Alta (3.904) son las que tienen un EPG menor.



El Barcelonès y el Baix Llobregat, que concentran el mayor número de habitantes de Cataluña, tienen un riesgo de crecimiento potencial de la pandemia de 5.024 y 5.520, respectivamente.