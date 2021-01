Coscubiela a TV3:" No se puede normalizar la utilización de la televisión para emitir falsedades"

Joan Coscubiela se defiende de TV3 y Toni Soler, y exige una rectificación al comunicador independentista, quien vinculó al exdiputado de Catalunya si es Pot con Consejos de Administración de compañías eléctricas, en plena polémica por los cortes de luz y el aumento de las tasas. El expolítico tilda la información de "falsa" y exige una reparación.

El pasado 12 de enero el programa de TV3 Está Passant presentado por Toni Soler, incluía Coscubiela en un listado de personas con responsabilidades políticas que han formado parte de los consejos de las compañías. Ante esta información en la televisión pública catalana, el afectado a requerido por burofax una " rectificación en el improrrogable plazo de 3 días", reservándose el derecho de emprender acciones civiles y penales ,si Toni Soler no rectifica en tiempo y forma idéntica a como se divulgó esta información en su espacio televisivo. En su cuenta de Twitter Joan Coscubiela explica los motivos de su requerimiento

Després d'intentar-ho amistosament i sense èxit, avui he decidit requerir per buró-fax el dret de rectificació a @soler_toni Espero que la direcció de @tv3cat entengui que no es pot normalizar la utilització de la televisió pública per emetre falsetats. pic.twitter.com/o54diooVFh