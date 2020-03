El coronavirus desde la redes

Nil Monró; 22 años; 50 mil seguidores en Instagram y 13 mil en twitter; influencer y "creador digital"; y desde el martes cumpliendo cuarentena en el Hospital Clínic de Barcelona.

De los quince casos confirmados de coronavirus en Cataluña, él figura como el segundo en las listas oficiales.

Ante la preocupación de las personas de mi entorno y la reacción de gente decidí ayer publicar un comunicado en mi cuenta de instagram. — Nil.Monró (@nilmonro1) February 28, 2020

El influencer catalán se contagió en Milán, adonde viajó el fin de semana del 22 de febrero para acudir a la Fashion Week. Tras su regreso a Barcelona, Nil Monró empezó a encontrarse mal; fiebre, dolor de garganta... El diagnóstico: Covid-19. Su caso no reviste gravedad por el momento, pero aún así tiene que cumplir con el protocolo y permanece confinado en la planta de infecciosos del Hospital Clínic.

Pero, pese a su condición, Nil Monró no ha perdido el tiempo, el joven estudiante ha utilizado sus días para publicar sus vivencias en las redes sociales, donde entre otras cosas ha mostrado su aislamiento, el proceso de análisis y, además, ha aprovechado su 'influencia' para tranquilizar a sus seguidores y de paso a toda la población. Incluso el ministerio de Sanidad le agradeció, vía Twitter, su labor social, informando a la sociedad sobre la coyuntura viral.

Gracias @nilmonro1 por la información que compartes es este hilo, por tu mensaje tranquilizador y por recomendar fuentes oficiales para recabar información. Te deseamos una pronta recuperación! #coronavirus https://t.co/18FmrE6gz7 — Ministerio de Sanidad (@sanidadgob) March 1, 2020

En una entrevista a La Vanguardia, el influencer dice estar preocupado, "veo a la gente muy alarmada, entrando en pánico. Me entristece ver a personas robar mascarillas de hospitales donde son muy necesarias". Sobre como pudo coger el virus, Nil explica que llegó a Milán un poco "tocado", con anginas, y "lo he pillado más fácilmente".

"Cuando se lo conté a mi familia no puede evitar llorar un poco [...] Les expliqué todo lo que me estaba pasando y se quedaron más tranquilos al oír que mis síntomas eran leves". En la entrevista Nil confiesa que fueron momentos duros y que se planteó seriamente si debía o no contar la situación en la que se encontraba. Una vez dio el paso de empezar a compartir todo lo que acontece en su habitación, ha estado en contacto con profesionales para poder dar las respuestas necesarias al aluvión de preguntas que registran los usuarios en sus redes sociales.

Desconoce aún cuando será dado de alta pero mientras tanto pasa las horas pegado a su teléfono por donde se comunica con el mundo exterior. A parte de con su familia, interactúa con todos los internautas para que estos le recomienden películas, series y demás contenido audiovisual para hacer más ameno el paso de los días.