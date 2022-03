La Coordinadora Residencias 5+1 acusa al Govern de ir "en dirección contraria" a la mejora de centros

Unas 80 personas, convocadas por la plataforma Coordinadora Familiares de Residencias 5+1, se han concentrado este martes por la mañana en la plaza Sant Jaume de Barcelona y han afeado al Govern que vaya "en dirección contraria" a la mejora de las condiciones de las residencias.

La presidenta y portavoz de la plataforma, María José Carcelén, ha dicho que el Govern no solo no ha implementado las 58 resoluciones aprobadas por el Pleno monográfico del Parlament en julio de 2020 sobre las residencias, sino que "no hay ningún interés en hacerlo".

Por ello, Carcelén ha explicado que han entregado este martes en la sede de Presidencia de la Generalitat la misma carta que presentaron en el Parlament el 22 de febrero de este año firmada por 45 entidades y 230 personas a título individual, para que se implementen las resoluciones del Parlament, y también han pedido que les reciba el presidente, Pere Aragonès.

Desde la coordinadora de residencias, también han criticado el documento sobre el modelo de atención sanitaria integrada a las personas que viven en centros residenciales porque no han contado con las familias para la elaboración y la revisión: "Nos quieren fuera porque no quieren cambiar nada que sea importante", ha defendido la portavoz.

"Los estamos dejando morir en unas condiciones absolutamente indignas", ha considerado la portavoz, que ha tachado de infierno a las residencias que no cuentan con suficiente personal.

Preguntada por los fondos europeos destinados a la mejora de las residencias, Carcelén, que también es una de las tres portavoces de la plataforma estatal, ha dicho que "tendrán que hacer mucha presión" para que las partidas europeas mejoren las condiciones en las residencias porque, según ella, el dinero lo destinarán donde haya gente que haga mucha presión.

Entre las peticiones, han pedido que se construyan residencias de no más de 60 plazas y con espacios de intimidad suficientes para cada residente, que se aumenten los recursos y el personal, y se hagan más inspecciones, de acuerdo con lo que se acordó en Parlament: "Es muy fácil aprobarlo y meterlo en un cajón", ha zanjado Carcelén.