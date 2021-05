El coordinador de la Covid-19 del Hospital del Mar cree que aún es pronto para dejar de llevar mascarilla

El coordinador de la Covid-19 del Hospital del Mar de Barcelona, Juan Pablo Horcajada, en una entrevista para Cope Catalunya y Andorra, se ha mostrado sorprendido de que se esté debatiendo si ya podemos dejar de llevar la mascarilla al aire libre.

El doctor explica que aún es pronto porque se deben mejorar las condiciones actuales como el hecho de que haya muchas más personas vacunadas, que el número de ingresos en las UCI sea mucho menor, igual que el ingreso a plantas hospitalarias, y también la incidencia por cada 5.000 habitantes.

Es por ello que considera que levantar esta restricción tan concreta “podría tener un impacto muy grande a la hora de que pudieran llegar más contagios” ya que “en el aire libre hay gente que se junta, gente que hace muchas actividades con una distancia social, que por mucho que queramos, no es la correcta”. Ha insistido en que “este levantamiento puede dar una sensación de que esto se ha acabado, cuando en realidad el virus continúa impactando”.

Si bien es cierto que estos datos están mejorando, como reconoce el Horcajada, añade que “si una persona va sola por la calle y no tiene a nadie alrededor no hace falta que se ponga mascarilla”. Achaca la misma excepción para practicar deporte. También matiza que él crea que ahora no se puede levantar la restricción de la mascarilla, no quiere decir que en dos meses no se pueda hacer.

Por último ha comentado el cambio de perfil del paciente de covid que ha habido los últimos meses, donde el abanico de edades se ha ampliado mucho: “cada vez estamos viendo menos gente de entre 70 y 80 años, y si miramos el grueso de población ingresada en las plantas de hospital los enfermos están entre 30 y 75 años”. Explica que el efecto de este cambio ha sido la vacunación.