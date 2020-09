El continuo marcaje de los independentistas contra las entrevistas en castellano en TV3

No dejan pasar ni una. Personajes que hablan en castellano en series o entrevistas que utilizan este idioma porque el entrevistado no habla en catalán son inmediatamente señaladas por las entidades defensoras de la lengua catalana. En TV3, en sus múltiples canales públicos, no hay ningún espacio en castellano, pero los independentistas van más allá y claman contra su uso, en series o tertulias. Exigen cuando se hable en castellano, substítulos en catalán o traducción simultanea.

El último caso, como señala el digital e- noticies es la serie" Merlí:sapare aude" producida por TV3 y Movistar. Algunos de sus personajes se expresan en castellano, lo que ha provocado los habituales quejas de la Plataforma per la Llengua, que denuncia que hay diálogos que no son en catalán y se pregunta si esta es la manera de promocionar el catalán entre la juventud

En la serie señalada por Plataforma trabaja la actriz gallega Maria Pujalte, que da vida a una profesora. La artista fue la invitada de uno de los programas estrella de la cadena pública Al Cotxe y la entrevista fue en castellano, desoyendo TV3 las obligaciones impuestas por los puristas del catalán.

Ya la exconsellera de Cultura Mariàngela Villalonga criticó la utilización del castellano en TV3 y dijo que no le gustaba lo que veía" por qué hay demasiado castellano" en los medios públicos catalanes.