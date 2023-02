Consumo ordena retirar temporalmente dos modelos de patinetes eléctricos por problemas de seguridad

La Agencia Catalana del Consumo (ACC) ha retirado de diferentes tiendas dos modelos de patinete eléctrico de las marcas Smartgyro y Uirax por irregularidades de seguridad a la parte eléctrica y mecánica. En los últimos meses, la ACC, dependiendo del Departamento de Empresa y Trabajo, ha realizado una campaña de inspección y análisis de estos vehículos en auge que se prolongará durante este 2023 con el objetivo que las empresas que producen o comercializan patinetes cumplan la normativa. Una vez detectados los errores, el Gobierno ha prohibido la venta y ha contactado con los organismos de consumo competentes a Madrid y Andalucía, donde están radicados los fabricantes o importadores de los aparatos, para que den la orden de retirada general.



Incidencias "subsanables" y revisión de cinco modelos de patinete más



Los modelos afectados por la decisión de Consumo son concretamente el 'Ziro 2 Blue' de Smartgyro, donde se han detectado incumplimientos sobre la parte mecánica del producto, y lo 'Basic' de la marca Uirax, que presenta problemas tanto al cargador como en el software. "Parece que se trataría de irregularidades que se pueden enmendar, pero lo tienen que hacer los fabricantes e instados por las comunidades autónomas correspondientes de Madrid y Andalucía", ha explicado el director de la Agencia Catalana del Consumo, Albert Melià. De los cinco modelos de patinete inspeccionados por la ACC, dos no han presentado ningún problema mientras que los otros tres tenían problemas de etiquetado (y dos de estos las mencionadas irregularidades de seguridad y funcionamiento).



Según Melià, la inspección de consumo continuará controlando durante los meses próximos el etiquetado de los patinetes a la venta y continuará haciendo controles de laboratorio de más modelos con el objetivo de garantizar que cumplan con los requisitos y las exigencias de seguridad de este producto que, por ahora, todavía no cuenta con una normativa o regulación propia. "En breve esperamos llevar a laboratorio cinco modelos de patinete más. Es un producto de gran demanda al mercado, especialmente entre la gente joven, y tenemos que velar por la seguridad y la confianza de los usuarios", ha remachado el director de la ACC.



En el caso de los patinetes retirados permitían llegar a velocidades de hasta 25 km/h, a pesar de que hoy los modelos afectados ya no se encuentran en las webs y a las tiendas físicas de grandes cadenas como Bauhaus o Mediamarkt. Desde Consumo reconocen que no saben cuántas unidades podrían haberse vendido hasta ahora y estarían circulando por Cataluña. En los dos casos donde la Agencia ha detectado problemas de carácter mecánico, se ha comunicado a los puntos de venta la obligatoriedad de retirar de la venta las unidades disponibles hasta que solucionen los incumplimientos detectados en laboratorio. Paralelamente, ha lanzado una notificación en la red estatal de alerta de productos, gestionada por el Ministerio de Consumo, puesto que las empresas fabricantes tienen suyo fuera de Cataluña.



Prohibición de patinetes eléctricos al transporte público



La retirada de algunos modelos de patinete por parte de Consumo coincide con la prohibición, vigente desde principios de febrero, del uso de estos vehículos al transporte público por parte de la Autoridad del Transporte Metropolitano de Barcelona (ATM). La decisión, que se aplicará durante medio año, se tomó en diciembre después de que uno de estos aparatos explotara y se incendiara en un vagón de los Ferrocarriles de la Generalitat.



El incidente, que causó un pequeño incendio, hizo que el ATM decidiera acordar una prohibición temporal con los operadores de transporte mientras elaboraba una propuesta para regular el acceso de estos vehículos eléctricos. Según la Autoridad, la decisión busca proteger a los usuarios y a los trabajadores ante las incidencias que se puedan generar debido a este medio de transporte cada vez más popular.