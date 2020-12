El constitucionalismo se vuelca con la pizzería acosada en Barcelona por los independentistas

No están siendo unos días fáciles para la dueña de la pizzería Marinella, acosada por el independentismo por no atender en catalán a un cliente porque aún no entiende bien el idioma. A los insultos en las redes sociales se han sumado encargos o reservas que después no se han ido a recoger y las pintadas que han aparecido en la fachada del restaurante en las que se puede leer: “Habla catalán o emigra”, “En Cataluña, en catalán”, y todo ello junto al numero 33, cifra que la ultraderecha independentista utiliza para decir “Cataluña catalana”. De hecho, la propietaria ha puesto el caso en manos de los Mossos de Esquadra, al asegurar que ha sentido miedo.

‼️ Sigue el acoso al restaurante Marinella (Barcelona) por parte de los totalitarios



�� Imponen la lengua porque no pueden imponer la forma de pensar



�� Todo nuestro apoyo. Nos vemos pronto pic.twitter.com/2oq7Z33Djp — S'HA ACABAT! (@ShaAcabat) December 11, 2020

También han sido numerosos los apoyos que ha recibido la pizzería por parte del constitucionalismo. Representantes de algunas entidades, como S’ha Acabat, de partidos políticos, como Ciudadanos o Partido Popular, han ido a cenar al restaurante para mostrar su solidaridad con la propietaria tras los ataques sufridos.

Hoy hemos comido en el Restaurante Marinella para apoyar a su propietaria, una mujer encantadora que intenta sacar adelante su negocio en tiempos difíciles y que estos días sufre el acoso de ultranacionalistas que dicen defender el catalán, pero que solo lo perjudican. Abro hilo: pic.twitter.com/ba9E6co0dP — Nacho Martín Blanco (@Nmartinblanco) December 13, 2020

En cambio, desde el sector más radical del independentismo justifican los ataques y las pintadas. Es el caso del exdiputado de la CUP, Antonio Baños, quien asegura que la pizzería “cometió una ilegalidad vulnerando derechos de los clientes”.

O dit d'una altre manera: pintades perquè una pizzeria va cometre una il.legalitat vulnerant drets dels clients — Antonio Baños (@antoniobanos_) December 13, 2020

Baños también ha retuiteado comentarios de otros usuarios en los que se minimizan unas pintadas que aseguran, han hecho “cuatro plastas”.