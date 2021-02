"La abstención es un voto independentista", bajo esta premisa nace la plataforma 'LoDeCatalunyaNoEsNormal' destinada a motivar el voto constitucionalista que en estos comicios se prevé encogido por la baja participación que apuntan las encuestas. Por eso un conjunto de individuos se han juntado para movilizar a los abstencionistas. Estos últimos años, la participación en las elecciones catalanas ha aumentado exponencialmente, si de 1980 a 2010 al rededor del 65% de los electores acudía a las urnas, desde el inicio del procés ese porcentaje subió hasta alcanzar prácticamente un histórico 80% en los comicios del 2017. Aquel año creció la participación para neutralizar el efecto 1-O. Entonces ganó C's, que no presentó ningún candidato a President y el independentismo bajó al 47,5%, lo que supuso un golpe de alcance internacional, que no evitó, aun así, que los secesionistas formaran gobierno.

El voto nacionalista históricamente siempre se ha movilizado más que el voto constitucionalista, a lo largo de estos años siempre se ha cumplido esa máxima de 'a menos participación, mejor para los partidos independentistas'.

Es por ello que un grupo de personas vinculadas al constitucionalismo en Catalunya han lanzado una serie de tres vídeos que bajo el lema #Lodecatalunyanoesnormal pretenden concienciar a los catalanes no independentistas de la importancia de su participación en las elecciones del próximo domingo 14 de febrero indistintamente de la opción no independentista que elijan. Pretenden hacer reflexionar a millones de catalanes no independentistas que el próximo 14 de febrero tienen previsto abstenerse sobre las consecuencias de su abstención que se convertirá en un voto activo a favor de la continuidad del Procés y de las fuerzas independentistas.

¿Qué harías si te robaran todos tus impuestos, para crear un mundo imaginario, en el que tú no tienes cabida?#Lodecatalunyanoesnormalpic.twitter.com/7b2vs915YA — Lo de Catalunya NO es normal (@NoesNormal_Cat) February 9, 2021

#Lodecatalunyanoesnormal llama al voto a cualquier de las formaciones no independentistas y lanzará tres vídeos los días 8, 10 y 12 de febrero. El primero de ellos, que atilda esta notícia, se centra en economía y en los efectos negativos que en la vida cotidiana tienen las decisiones tomadas por la Generalitat independentista los últimos años.