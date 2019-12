Consells per estalviar energia a casa

L'estalvi energètic ja no és només una qüestió d'economia, d'estalviar diners, sinó també de posar el nostre granet de sorra per fer del planeta un lloc més sostenible. Amb l'arribada de l'hivern i la baixada de temperatures, el consum elèctric a les cases es dispara. Des d'Herrera a Cope Catalunya i Andorra volem donar-te alguns senzills consells que faran que el teu consum d'electricitat i energia disminueixi. La primera cosa que diuen els experts és que hem d'intentar aprofitar al màxim el llum natural, especialment al nostre país, que gaudiex de moltes més hores de Sol que la majoria de veïns europeus. Cal també tenir cura d'apagar els llums. Recorda tancar tots els llums només sortir d'una habitació, i de tancar-los tots quan surtis de casa. També ens ajudarà a estalviar programar els nostres televisors, ordinadors, tauletes, i altres aparells electrònics per que no es quedi encès cap pilot vermell quan estiguin apagats. També és positiu veure a quines hores del dia l'electricitat és més barata, per intentar posar en marxa els aparells que més gasten en aquelles hores: La rentadora, la planxa, el forn... Quan cuinis, tapa les paelles i les olles. Gran part de la calor que utilitzem per cuinar s'escapa si no ho fem .D'aquesta manera trigaràs menys en escalfar una paella o una olla, i també pots apagar el foc una mica abans de treure el menjar de la paella, i deixar que la calor remanent sigui la que cuini els aliments en els darrers minuts. Com hem dit abans, “l'stand-by” dels aparells també consumeix energia, encara que sigui poca. Si l'elimines, reduiràs el consum energètic. És millor desconnectar totalment els aparells que no utilicis, com ordinadors, tauletes. I si has de comprar un electrodomèstic, recorda mirar bè la seva eficiència energètica. Tenir cura dels electrodonmèstics, fer una gran neteja dels filtres de la nevera un cop a l'any, per exemple, pot ajudar a allargar sensiblement el seu temps de vida. Intenta obrir la nevera o el congelador el mínim temps possible, per evitar que s'escapi el fred i després l'electrodomèstic hagi de fer un sobreesforç per tornar a tenir la temperatura a la que estava abans. En definitiva, consells de sentit comú que ajudaran a que estalviïs en la teva factura i també cuidis millor del medi ambient.