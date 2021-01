La consejera de Salud de la Generalitat, a un diputado de Ciudadanos: “se me han hinchado los ovarios”

No ha gustado a la consejera de Salud de la Generalitat, Alba Vergés, que el diputado de Ciudadanos, Jorge Soler, cuestionara su gestión al frente de este departamento. El diputado también considera que es necesario alguien con más experiencia y conocimientos en la materia para dirigir la consejería de Salud, especialmente en estos momentos, en mitad de una pandemia.

Este debate tuvo lugar este miércoles en el Parlament. Y Vergés decidía empezar su turno de réplica con un “se me han hinchado los ovarios”. Todo ello después de asegurar que no acostumbraba a “entrar en los ataques personales”, pero posteriormente ha recordado hasta el primer encuentro que tuvo con el diputado de Ciudadanos, hace cinco años, cuando participaban en una tertulia de campaña electoral organizada per un medio especializado en salud. “Y como usted es médico, y por lo tanto licenciado, se debe pensar que es mejor que mucha otra gente, con el típico clasismo rancio, hizo bandera de eso”, añadía Vergés “y le tuvieron que parar los pies” (en esa tertulia). La consejera también ha recomendado a Jorge Soler que “se feminice un poco” y “trabaje un poco más en equipo”, como asegura que lo hace ella, porque “¿usted se piensa que esto también lo llevaría sólo con su gran conocimiento científico y médico? ha concluido la consejera de Salud.

El diputado de Ciudadanos, Jorge Soler, la mentado tener que haber visto a la consejera “arrastrar los pies” para ir al Parlament y dar las explicaciones oportunas. En cualquier caso, le ha dejado claro que “no le puedo pedir perdón por ser médico, porque no es ser clasista, sino un gran honor” y ha asegurado que con la respuesta de Vergés ha entendido por qué “desprecia médicos de gran prestigio que en Cataluña han ido marcando ciertos caminos que usted ha ido siempre negando”. Y también ha apuntado que aunque la legislatura ya está acabado “aún está a tiempo de rectificar”.