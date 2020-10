La consejera de Cultura de la Generalitat: “Cultura catalana es la que se hace en catalán”

La consejera de cultura de la Generalitat, Àngels Ponsa, ha vuelto a sembrar la polémica al dejar claro que cultura catalana “es la cultura que se hace en catalán”. Lo ha dicho durante una entrevista en la televisión pública catalana en la que se quería conocer cómo es “la salud del catalán en tiempos de COVID”.

El presentador del espacio pregunta a la consejera “¿Qué es cultura catalana? ¿La expresada en catalán, o también la expresada en castellano, o no sé si en alguna lengua más? Y Ponsa responde: “yo creo que la cultura catalana es la cultura que se hace en catalán en Cataluña. Que no quiere decir que sea en detrimento de la que se hace en otras lenguas”. Aun así, Ponsa dice que no hay que entrar en batallas con la lengua porque es “estéril” y “no nos conviene”.

No es la primera vez que Ponsa defiende este argumento, que cultura catalana es sólo la que se hace en catalán. Pero en los meses que lleva ejerciendo como consejera de cultura ha protagonizado otras polémicas. Y es que Ángels Ponsa defienda que el catalán tiene que ser la “lengua común y de “conexión” entre la ciudadanía de Cataluña, mientras que los otros idiomas que se hablan en esta comunidad autónoma, castellano incluido, deben quedar relegados a “la intimidad de los hogares”.

Recordemos que Ponsa sustituyó en el cargo a otra consejera polémica, Mariàngela Vilallonga, quien aseguró, por ejemplo, en el parlamento catalán, que en la televisión pública catalana se hablaba “demasiado castellano”.