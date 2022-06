Confusión y complejidad en el carril bici de Diagonal con Paseo de Gracia

El Ayuntamiento de Barcelona ha puesto en funcionamiento un nuevo tramo del carril bici de la Avenida Diagonal que nace envuelto de una polémica por su complejidad y, sobre todo, por la peligrosidad del cruce de Paseo de Gracia. Esta modificación no acaba de gustar a nadie, ni a ciclistas, ni a conductores. Alertan de que está mal señalizado, que lleva a confusiones y que los accidentes pueden ser graves.

Hasta ahora el carril bici se interrumpía y los ciclistas tenían que cruzar Paseo de Gracia por la acera y el paso de peatones y luego reincorporarse al carril. Ahora ya pueden seguir por la misma plaza Cinc d'Oros. Esta modificación también ha afectado al tráfico. Los vehículos privados que circulan por el eje central de la Diagonal no pueden girar hacia Paseo de Gracia, tan solo lo tienen permitido los autobuses y los taxis que vayan ocupados. Por otro lado, los conductores que vienen por el lateral de la Diagonal están obligados a girar a la derecha hacia Paseo de Gracia.

Algunos conductores se quejan de la mala señalización. "Yo quería coger la rotonda y ahora tengo que dar mucha vuelta. No hay señalización antes de llegar y me lo acabo de encontrar"

Entre los ciclistas hay diversidad de opiniones. "Es muy complicada y no está bien señalizada, seguro que habrá accidentes. Yo ya he tenido que frenar más de una vez". Otros creen que el carril bici es necesario y que solo hace falta respetar las normas: "Si sabes como funcionan las reglas de tráfico, no tiene que haber ningún problema".

Era una de las modificaciones que se esperaba con más ganas, por lo que respeta a los carriles bici de la ciudad. Pero la cantidad de cruces no ha facilitado la circulación ni de ciclistas ni de conductores.