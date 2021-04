Se confirma que en 2022 habrá Barcelona Meeting Point, eDelivery y SIL en la zona franca de Barcelona

Buenas noticias para los organizadores de eventos en la Zona Franca de Barcelona, la directora general del Consorcio de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), Blanca Sorigué, ha confirmado que la próxima edición de los salones Barcelona Meeting Point, eDelivery y Salón Internacional de la logística y de la Manutención de Barcelona (SIL) se celebrarán en la ciudad condal en 2022. Sorigué ha hecho este anuncio esta mañana en la rueda de prensa de presentación de la segunda edición del Barcelona New Economy Week (BNEW), que se celebrará del 5 al 8 de octubre en la Fira, en la que también ha participado el Delegado Especial del Estado en el CZFB, Pere Navarro.

Lo que no ha podido decir Sorigué son las fechas de celebración de los tres eventos en que organiza el CZFB en 2022 ya que aún no están definidas."La pandemia ha cambiado drásticamente el calendario ferial mundial", ha puntualizado la directora general del Consorcio de la Zona Franca de Barcelona. Lo que sí ha podido comunicar es el lamento que le produjo que "el año pasado nos dolió mucho cancelar" los tres eventos. Cabe recordar que era la primera vez que no se podía realizar el Barcelona Meeting Point https://www.bmpsa.com/es/index.html desde su creación en 1995, el eDelivery https://www.edeliverybarcelona.com/es/index.html que contaba ya con 21 ediciones, y el Salón Internacional de la logística y de la Manutención de Barcelona (SIL) https://www.silbcn.com/es/index.html initerrumpido desde 2012.

La no celebración de los eventos este año 2021 se debe a la dificultad de poder unificar la oferta y demanda en un solo espacio híbrido, ya que "no se puede garantizar conectar" a ambas partes, según la directiva.