El confinamiento en pisos de menos de 50 metros cuadrados: "es agobiante"

Este lunes empezamos la cuarta semana de confinamiento, que es especialmente complicado de llevar para las personas que viven en espacios reducidos o que no tienen las condiciones más adecuadas.

Éste es el caso de Julia, una madre soltera que vive con sus tres hijos de 11, 5 y 1 año en un bajo del barrio de Ciutat Meridiana, en Barcelona. Un piso que no tiene calentador de agua por ejemplo, pero sí humedades. Por este motivo, y según explicaba a la agencia ACN, vivir en una situación así y sin poder salir “no es nada fácil” , y además es “angustioso”. La primera semana, explica, lo pasó fatal porque tenía fiebre pero también “tenía miedo de llamar a emergencias y no saber con quién dejar a los hijos”. Para Julia “el confinamiento no es superable” y asegura también que se le está haciendo “duro”. De hecho, explica que los niños “tienen una rutina, van al casal…y sólo van a casa para cenar, ducharse y dormir”. Y cree que aunque quiera organizarse con horarios, no es lo mismo porque “es otra dinámica que te encierren en cuatro paredes y pocos metros cuadrados”. Una situación que considera '”frustrante”.

Y también está el caso de Omar que vive en un piso de menos de cincuenta metros cuadrados en Nou Barris. Allí viven el matrimonio y sus tres hijos de 11, 8 y 6 años. “El piso es pequeño, estrecho y hay problemas entre los niños”, explica Omar. Y es que por ejemplo, hay peleas por la única televisión que hay, o porque uno quiere ver los dibujos y otro jugar a la consola. Aún así, Omar dice que hay momentos para todo “lo pasamos bien, mal, a veces los niños hacen los deberes o cantan”. Y una cuestión que le preocupa especialmente es la situación económica. A causa del confinamiento Omar no tiene ningún trabajo garantizado. A veces salía a la calle a buscar chatarra pero desde que se decretaron las medidas del estado de alarma sólo sale a buscar alimentos.