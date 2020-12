El confinamiento de la Cerdaña y la poca oferta de Andorra llevan a los esquiadores al Pirineo Leridano

El confinamiento perimetral de la Cerdaña y el atraso de la apertura de las estaciones de esquí andorranas han llevado esquiadores de todo el país a visitar las estaciones del Pirineo leridano. A Port Ainé este sábado de San Esteban se han visto esquiadores habituales así como otros que acostumbraban a visitar las pistas ceretaneas y del Principado y que han hecho la reserva a última hora.

La directora comercial de las estaciones de Espot y Port Ainé, Gemma Tost, ha hecho una valoración "positiva" del arranque de la temporada y ha dicho que tienen prácticamente todos los forfaits vendidos hasta el 4 de enero. Aun así, reconoce que la ocupación no tiene nada que ver con la de los otros años porque las "restricciones no lo permiten".

La estación de Port Ainé ha abierto la temporada con un 50% del aforo. De momento, su directora comercial, Gemma Tost, dice que la valoración es "positiva" y que se nota que la gente "tiene ganas de esquiar", aunque los porcentajes de ocupación que tienen están lejos de los de años anteriores puesto que "las restricciones no lo permiten". "Más o menos vayamos trabajando", dice Tost, que también ha añadido que ya tienen la mayoría de los forfaits vendidos hasta el 4 de enero.

Por su parte, considera que el confinamiento perimetral de la Cerdaña y del Ripollès "ha acabado afectando" y que hay gente que ha querido reservar forfaits hasta última hora y que se han quedado sin. Aun así, no lo han "notado tanto" como los hoteleros que han abierto, que este fin de semana registran una ocupación alrededor del 60%.

Carla Balletbò, vecina de Mollet del Vallès, es la primera vez que visita las pistas de Port Ainé, puesto que acostumbra ir a esquiar en Andorra. A pesar de saber que la situación de la Cerdaña se podría extender también a otras partes del territorio, decidieron hacer una reserva para todo el fin de semana y, así, "probar también otra estación". "Al final hemos tenido suerte y podemos estar aquí", ha indicado.

Por su parte, Cristina Teruel ha explicado que su familia había reservado un hotel en la Cerdaña para pasar Navidad e ir a esquiar. Después de cancelarla de manera gratuita, esta familia de Barcelona ha optado para pasar cuatro días a un hotel de Sort e ir a esquiar a Port Ainé. "Nos está encantando, las pistas están muy bien y a pesar de que el tiempo de ayer fue doliendo hoy está siendo muy guapo", ha añadido.

Albert Sanmartín también tenía pensado reservar una estancia en la Cerdaña para este fin de semana, puesto que acostumbra ir a esquiar a Masella o a pistas andorranas. El anuncio del cierre perimetral de la comarca, pero, hizo que "rápidamente" hiciera una reserva en el Pirineo leridano.